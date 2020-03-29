大陸新增確診病例45例！　「1例本土傳播」44例境外輸入





▲新冠病毒。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

根據大陸衛健委官方數據，截至3月28日0—24時，大陸新增確診病例45例，其中境外輸入病例44例，本土病例1例（河南1例）；新增死亡病例5例（湖北5例）；新增疑似病例28例，其中境外輸入病例27例，本土病例1例（甘肅1例）。

截至3月28日24時，大陸現有確診病例2691例（其中重症病例742例），累計治愈出院病例75448例，累計死亡病例3300例，累計報告確診病例81439例，現有疑似病例174例。累計追踪到密切接觸者701884人，尚在醫學觀察的密切接觸者18581人。

湖北新增確診病例0例（武漢0例），新增治愈出院病例467例（武漢467例），新增死亡病例5例（武漢5例），現有確診病例2054例（武漢2045例），其中重症病例710例（武漢706例）。累計治愈出院病例62565例（武漢45418例），累計死亡病例3182例（武漢2543例），累計確診病例67801例（武漢50006例）。新增疑似病例0例（武漢0例），現有疑似病例0例（武漢0例）。

3月28日0—24時，新增報告境外輸入確診病例44例（廣東8例，天津7例，上海7例，北京4例，遼寧3例，江蘇3例，浙江3例，四川2例，山西1例，內蒙古1例，吉林1例，福建1例，江西1例，重慶1例，貴州1例）。截至3月28日24時，累計報告境外輸入確診病例693例。

累計收到港澳台通報確診病例902例：香港特別行政區582例（出院112例，死亡4例），澳門特別行政區37例（出院10例），台灣283例（出院30例，死亡2例）。

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