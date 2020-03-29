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快訊／批台檢疫所像監獄！英國情侶原預計今早10點出關　為躲媒體清晨就落跑

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▲▼遭英人嫌棄像「監獄」，花蓮隔離所曝光！（圖／花蓮縣政府提供）

▲英國情侶嫌棄台灣隔離所像監獄，還因此登上BBC，2人為此傳訊道歉，表達後悔之意。（圖／花蓮縣政府提供）

記者吳奕靖、洪正達、許宥孺、莊智勝／花蓮報導

新冠肺炎疫情全球延燒，日前一對英國情侶抵台接受居家檢疫後，竟抱怨台灣檢疫所居住條件差，不但沒熱水、食物品質也不佳，宛若住在監獄一樣，一番言論引起全台輿論譁然，還一度登上BBC。今（29日）該對英國情侶檢疫期滿，原預計上午10時步出花蓮檢疫隔離所，不料2人卻在上午7時許、搶在媒體到場前先行出關落跑，目前已經離開檢疫所。

據悉，該對英國情侶3月初準備前往澳洲，途中在台灣短暫停留，因新冠肺炎疫情日漸增溫，因此2人決定暫待台灣不再前往澳洲，但由於已經落地，因此必須配合台灣檢疫政策，進行為期14天的隔離。

該對情侶事後向指揮中心表示「沒有錢」，因此被安排到花蓮檢疫所進行隔離，每天收費250元，不料2人卻抱怨環境差，沒有熱水、飲食不佳，活脫像個監獄。2人言論還透過親友爆料登上BBC報導，引起台灣輿論一片譁然。雖然事後該對情侶傳訊道歉，並設法將BBC報導下架，但由於2人的不實表述已經影響我國國際形象、以及防疫工作執行，因此中央流行疫情指揮中心27日晚間宣布，將不予核發防疫補償金。

今（29日）該對英國情侶檢疫期滿，原本預計將在上午10時步出花蓮檢疫隔離所，並由衛生局人員接洽前往花蓮火車站，但《ETtoday新聞雲》記者上午9時抵達檢疫所時，卻發現該對情侶為了躲避媒體，早就於清晨7時悄然出關，目前已不知去向。

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▼英國情侶嫌棄隔離住所，27日傳簡訊道歉。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲英國情侶嫌棄隔離住所，27日道歉簡訊曝光。（圖／記者蕭可正翻攝）

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