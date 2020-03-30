使用奎寧治療也無效！案170確診住院不到10天就過世

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者黃凱翊／綜合報導

新冠肺炎再傳出死亡案例，繼昨（29）死亡的奧捷領隊（案108），截至目前又增加2死，個案為案34、170。案170本身有癌症病史，確診住院後不到10天就過世，指揮中心發言人莊人祥表示，案170有使用奎寧類的藥物，但最後情況仍然惡化，最後多重器官衰竭死亡。

案170為西班牙境外移入，是一名60多歲本國籍男性，本身就有癌症病史，3/12-3/20去西班牙旅遊，在3/23確診，而針對另外2例死亡個案，周志浩說，案34有糖尿病和心臟衰竭問題，案108則是本身體重較重，心肺功能較差，2人也不幸在昨日晚間過世。

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由於案170在21日確診後，23日就出現明顯肺炎症狀，開始使用氧氣，24日因參與臨床實驗開始使用奎寧類的藥物，24日轉入加護病房，25日血氧惡話開始插管，29號情況惡化，之後出現多重器官衰竭和肺部嚴重浸潤，於29日晚間過世。

另外，指揮中心今再宣布新增8例確診個案（案299～案306），包括7例境外移入及1例本土，其中本土個案為未滿10歲男童（案299），為觀光局桃機人員（案269）本土病例同住家人，3月26日出現發燒症狀，27日由衛生單位安排接觸者採檢，於今日確診，為一起家庭群聚，而目前案299已無症狀，本起群聚截至目前共掌握接觸者24人。

另外7例境外移入個案為3女4男，年齡20多歲至70多歲，入境日介於3月2日至22日，發病日介於3月6日至26日；個案發病前活動地包括英國、美國、菲律賓與埃及，其中5人與群聚事件相關。

指揮中心指出，新增案300與案257、258就讀英國同一所學校，返國前曾與案258密切接觸。案300於3月22日入境時無不適症狀，25日發病，26日由衛生單位安排採檢，於今日確診；截至目前該校相關群聚共3人確診。