川普誓言「百日內產10萬台呼吸器」　有多還能幫助歐洲重災區

▲美國總統川普高度關注呼吸器的產量。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普今日誓言，該國將於100天內製造10萬台呼吸器，他已指派白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）擔任「國防生產法」協調官員。而他除了會照顧美國的需求，若有餘力，也會向其他國家伸出援手。

《中央社》引述《路透社》報導，川普承諾美國將生產多台呼吸器，如果有多餘的產量，還能提供給英國、德國、西班牙及義大利等歐洲盟友。川普今日還行使緊急權力，第一次動用「國防生產法」（Defense Production Act），呼籲通用汽車公司（GM） 生產呼吸器，讓新冠肺炎（COVID-19）患者可以使用。

川普話鋒犀利，此前指責美國最大的汽車製造商「通用汽車」動作太慢、浪費時間。川普透過推特寫道，通用汽車必須馬上開放在俄亥俄州「愚蠢」關閉的洛茲敦（Lordstown）或其他工廠，馬上開始製造呼吸器，福特（Ford ）也是一樣，「給我起身做呼吸器，快點！」他還指稱，通用汽車起先說會提供4萬台呼吸器，然而後來又說4月底只有6000台。

受到總統點名後，通用汽車宣布接下來幾周內將開始生產呼吸器。聲明指出，通用汽車過去與醫療設備公司Ventec Life Systems以及供應商沒日沒夜趕工，公司會派1000名員工前往印第安納州科科莫（Kokomo）零件廠趕工，最快4月出貨，目標在於拉高產能，下月產出1萬台以上。

另外，福特汽車也回應，已加速行動來生產呼吸器，同時與川普政府展開積極的對話。根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）疫情地圖數據，全美確診人數已突破10萬。