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獨／熱到快中暑！24歲女機上「8hrs全穿防護衣」　一抵達台灣淚崩：14天絕不出門

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熱到快中暑！24歲女機上「8hrs全穿防護衣」　一抵達台灣淚崩：14天絕不出門。(圖／陳姓女網友提供)

▲為了保護自己、保護他人，陳小姐自掏腰包購買簡易防護衣、護目鏡、手套，8小時全程配戴。（圖／陳小姐授權提供，未經授權請勿任意翻攝，下同）

記者李佳蓉／採訪報導

新冠肺炎狂襲，也掀起一股海外留學生返台逃難潮，政府也在19日零時起，禁止外國人入境，本國人入境也需居家檢疫14天。一名在澳洲布里斯本半工半讀的24歲台灣女生，返台航程中除了配戴口罩外，還自發性「提升裝備」購買防護衣、護目鏡及手套，全程8小時把自己包得密不通風，悶到快中暑，但在今（28）日一早踏入國門那一刻，讓她眼眶泛淚直呼「很值得」。

24歲的陳小姐原本在澳洲布里斯本就讀語言學校，一邊在餐廳工作，已有一年半時間，提到澳洲當地防疫觀念，她說，「他們覺得這只是一個流感而已」，政府明文下令「沒有病不能戴口罩」顯見防疫觀念較差，當地文化也不盛行戴口罩，甚至聽聞友人因戴口罩遭當地人歧視。目前澳洲除了超市、銀行等必要性營業場所外，其餘全暫停營業，路上一片冷清。

請繼續往下閱讀...

隨著疫情在澳洲當地擴散，政府執政慢半拍也讓陳小姐無奈表示：「那時候民眾開始搶物資，所有衛生紙、糧食都被淨空，大家都在囤貨！」但澳洲政府卻在半個多月後才調整超市營業時間，並開放早上時間讓長者進去採購，感嘆「全部政策都很慢！」也成為壓倒她放棄學業及工作，返台防疫的最後一根稻草。

熱到快中暑！24歲女機上「8hrs全穿防護衣」　一抵達台灣淚崩：14天絕不出門。(圖／陳姓女網友提供)

▲當天從布里斯本機場起飛的班機僅有兩班。

陳小姐說，此次返台不在計畫中、不在安排內，更戲稱自己返台「是逃難」，因為各方面考量及眾多輿論，讓每個決定無論去、留都變得很不容易。「決定回台後澳洲疫情開始肆虐的無法置信」，她心有餘悸地說，許多地方陸續封城，下定決心訂機票，並把家當全數寄出後，班機卻取消了。所幸搭上隔天「唯二」從布里斯本起飛的班機返台。

特別的是，在啟程前陳小姐還到當地大型五金行購買簡易防護衣、護目鏡及手套，她認為飛機上病毒很多，不知道周圍的人殘留哪些細菌，為了保險起見，除了戴口罩外，還購買防護衣、護目鏡和手套，提升防疫裝備。上飛機後才發現自己並不孤單，因為所有空服員都配戴口罩、護目鏡及手套，全機更有2、30人同樣全副武裝、包得密不通風，保護自己也保護他人，讓她備感欣慰。

飛行時間8小時全身包緊緊，陳小姐坦言，「很熱、超級熱，我快要中暑的那種！」根本無法閉眼休息，為了避免上廁所，水也只敢小口小口的喝，全程勉強看了2部電影熬過漫長的航程。抵達桃園機場後，看到中文為主、英文為輔的指示牌及台灣熟悉的美食，讓她知道幾經波折後，「終於到台灣了！」

熱到快中暑！24歲女機上「8hrs全穿防護衣」　一抵達台灣淚崩：14天絕不出門。(圖／陳姓女網友提供)

▲布里斯本機場空蕩蕩，冷清無比。

陳小姐表示入境落地的措施步驟沒有想像中繁瑣，但機場倒是前所未見的冷清和空蕩，「見識到大家都為了疫情守秩序的做好消毒防護措施，連行李轉盤上的行李都一一被消毒過。」面對台灣揚名全球的防疫表現，她也表達高度肯定，表示即使身在澳洲，仍每天關心台灣疫情，贊同「做得很好、非常好！」

目前已經在家居家檢疫的陳小姐，家中已有家人為她準備好的糧食及消毒用品，未來14天也會嚴守在家。她意志堅定地說「我是絕對不會出門的！」最後對於自己能順利返台，也心存感恩，直呼「我真的很幸運了！」

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