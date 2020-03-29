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粥店掛布條「慶祝美日淪陷」　白岩松批：防病毒也要防蠢貨

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▲▼瀋陽一粥店竟掛慶祝國外疫情橫幅。（圖／翻攝自微博）

▲瀋陽粥店掛布條慶祝疫情擴散到美日。（圖／翻攝自微博）

記者曾俊豪／綜合報導

遼寧省瀋陽市一間餐廳日前在店門口掛上紅布條，上面寫著「熱烈慶祝美國疫情，祝小日本疫帆風順長長久久」，照片不僅在網路上引起軒然大波，央視主持人白岩松28日也在節目上予以譴責。他表示，「在防火防盜防病毒的同時，也要防蠢貨！這個時候，我們更需要的是合作和相互支持。 」

大陸社交媒體最近流傳一張圖片，顯示這家店鋪門口，擺放了一個充氣拱門，拱門上掛著「熱烈慶祝美國疫情，祝小日本疫帆風順長長久久」的橫幅。隨後經過核實，該圖片拍攝自位於遼寧省瀋陽市的楊媽媽粥店瀋陽太原街店。

據《澎湃新聞》報導，瀋陽市和平區太原街街道辦事處23日證實，網路上流傳的圖片拍攝自該轄區內的一家粥店門口，店家在22日晚間掛上紅布條，相關部門注意到後，當天晚上就要求業者撤下。

▲▼ 。（圖／記者曾俊豪攝）

▲白岩松抨擊業者蠢貨。（圖／翻攝央視網微博）

報導指出，楊媽媽（瀋陽市）餐飲配送管理有限責任公司法人代表楊海英23日下午也發表聲明。文中強調，此舉是店長為招攬顧客，在未經公司同意的情況下，擅自在店門外懸掛涉疫情不當內容的條幅。這名店長因涉嫌尋釁滋事，事後已被當地派出所行政拘留，店家則被當地市場監督管理部門下達停業整頓通知。

對此，大陸網友一片撻伐，「吸引眼球不是這種方法的」、「這麼沒人性的店，我是不敢去吃飯的」、「腦子，腦子在哪裡」、「將心比心，這不是壞就是傻啊」、「才說外國人對我們種族歧視，這不也是一種歧視」、「借疫情來炒作，這店還應該賣饅頭的吧，沾人血那種」。

白岩松則在《新聞1+1》節目上就此作出簡短評論。他表示，個別人，面對國外的疫情幸災樂禍。當然，後果好不了。飯店的門關了，店長被開除了，口碑也爛到家。「所以在防火防盜防病毒的同時，也要防蠢貨！這個時候，我們更需要的是合作和相互支持。 」

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