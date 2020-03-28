捷克改找中研院合作！曾砸6500萬向陸買「快篩劑」卻有3成錯誤率

▲為了尋找可靠的防疫夥伴，捷克科學院與我國的中央研究院展開了跨國合作。

國際中心／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒全球，捷克先前砸千萬向中國購買快篩試劑，卻傳出測試後錯誤率達8成，捷克衛生官員隨即出面澄清，稱錯誤率僅2至3成，也說明錯誤率之所以高，是因為檢測方法不對。不過，為了尋找可靠夥伴，捷克科學院與我國的中央研究院展開了跨國合作。

據《鏡週刊》報導，先前捷克當地媒體指出，捷克政府斥資5,400萬克朗（約新台幣6,500萬元）向中國購買30萬劑快篩試劑，其中已有15萬劑送達醫療機構。不過奧斯特拉瓦（Ostrava）大學任教的衛生專家斯伏辛諾娃（Pavla Svrčinová）表示，21日在大學醫院測試這批新冠肺炎快篩試劑，結果發現錯誤率約80%，檢測結果呈現偽陽性或偽陰性反應。

捷克衛生部次長普萊穆拉（Roman Prymula）隨即糾正媒體報導，指中國這批快篩試劑雖有錯誤率，但僅有20%到30%，錯誤率之所以很高，是因為檢測方法不對，且快篩試劑檢測並非最終結果，但具參考性，快篩試劑要在症狀出現5至6天後才進行檢測。

不過繼美國、歐盟宣布與中研院合作之後，中研院26日透過臉書分享「國際合擊第三彈，恭喜今天轉到捷克科學院」的好消息，雙方透過視訊會議進行防疫合作，中研院院長廖俊智對此表示，此次會議不僅聚焦於快篩合作，也討論了幾個研究面向。例如社會學、心理學研究，討論疫情帶來的社會互動與變遷，以及大眾如何面對這場全球疫情。

捷克科學院院長札日曼洛娃（Eva Zažímalová）對台灣的專業讚譽有加，表示未來將與中研院保持密切聯繫，致力於抗疫研究，也強調「表示希望未來快篩出產後，能在捷克實際應用！」



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