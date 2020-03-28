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APP取拿鐵「下秒習慣動作GG」　妹子羞辱翻垃圾桶…淚：從沒這麼丟臉

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▲▼全家咖啡 。（圖／業者提供）

▲取咖啡一定要單據？（示意圖／非當事人／業者提供）

網搜小組／劉維榛報導

買咖啡竟被羞辱？！一名妹子討拍，日前點完咖啡就順手把收據扔了，殊不知女店員堅持要單據才可取杯，甚至還打開垃圾桶，要客人把收據找回來。原PO委屈痛訴，「我還沒這麼丟臉過，還是在人來人往的車站裡，我買了140杯的拿鐵，換了110杯都沒用收據，就今天…」讓大批網友看了好心疼。

一名女網友在臉書《爆怨公社》表示，習慣在全家APP預購拿鐵，去任何店家都可換咖啡，非常便利。不過，昨（27）日來到車站的陌生分店，原PO遞出條碼取單後，男店員也轉過身開始製作咖啡，恰巧一旁的女店員又請他多做一杯冰美式，「當我到旁邊等待同時，就順便把收據丟到垃圾桶」，就是這個動作，開啟一連串悲劇。

請繼續往下閱讀...

看著拿鐵熱呼呼完成，女店員準備蓋上蓋子，原PO順手要拿杯時，豈料，「女店員說要有收據才能拿！」原PO愣了2秒，「 我才剛丟到垃圾桶裡」，然而女店員很堅持，「沒收據就不能給我咖啡」，而當時就只有兩位客人，「一個點冰美式、一個點熱拿鐵」，現場氣氛爆尷尬。

原PO向男店員露出懇求眼神，然而對方卻冷眼看待，「站在旁邊不發一語！」原PO錯愕詢問，「所以我現在是要去翻垃圾桶嗎？」結果女店員還是一句「沒收據就是不能拿咖啡！」

只見女店員打開垃圾桶，原PO也硬著頭皮彎下腰，「我就在XX車站裡的全家裡，翻！垃！圾！桶！」無奈就是找嘸收據。不久後，女店員出聲，「 算了算了，這次就讓妳拿」，但女店員明明知道那杯是原PO點的。

委屈的原PO起身後，趕緊到櫃檯消毒雙手，此時，女店員又來個下馬威，「對其他員工大喊，請你們結帳要跟客人說清楚，沒收據不能拿咖啡！」原PO一聽整個崩潰，「一出店門就落淚，我還沒這麼丟臉過，還是在人來人往的車站裡，我買了140杯的拿鐵，換了110杯都沒用收據，就今天…」

這口氣實在吞不下去，原PO決定投訴，「有接到該店主管的電話，她說看完攝影機，真的對我很抱歉，一直道歉，說會在好好教育訓練員工，說真的不關主管的事，她的道歉讓我也只能放下，希望以後不要再發生這種事，畢竟是大站又有這麼多流動客，唉…」

▲▼APP取拿鐵「下秒習慣動作GG」　妹子羞辱翻垃圾桶…淚：從沒這麼丟臉（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲網友也氣炸！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

抱怨文一貼出後，讓大批網友也拳頭硬了，「真的很羞辱人」、「或許有sop消費流程是需要確認收據，但並無口頭或公告告知顧客，事到臨頭才要求顧客遵守，店員確實做錯了！唉心疼妳的遭遇」、「當下告知該名店員：咖啡我送你，我的時間不是那1杯咖啡就能買到的，另外會客訴你們兩位，女店員未盡到告知責任，男店員袖手旁觀也有問題」、「 我也是買140杯的，也沒遇過要收據的啊」、「從來沒拿過什麼收據，二個店員都有問題，一起開除吧！」、「不應該是主管道歉，應該要讓當事人來向妳道歉」。

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