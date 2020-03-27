原來手機不是最髒的　 東吳大學調查：電腦Enter鍵藏菌量TOP1

▲鍵盤測得菌落數是手機的21倍。（圖／東吳大學提供）



記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎全球升溫，東吳大學經實驗抓出「日常藏菌TOP1」，檢驗手機、鍵盤、手把以及電梯按鍵的細菌量，實驗後發現，出現最多菌落的是鍵盤上的Enter鍵，數量足足是手機的21倍。



東吳大學實驗團隊用棉花棒隨機採樣校內電梯按鈕、電腦教室鍵盤、教室手把、和學生手機，接著用試管震盪器，把棉花棒上的細菌抖進生理食鹽水裡，塗抹在洋菜培養基上，最後再放進37度的培養箱，四天後，培養皿上冒出一個個的菌落，藏菌最多的是鍵盤上的 Enter鍵，一共出現了42個菌落，手機和門把各出現2個菌落，最乾淨的是電梯鍵，推測因為疫情蔓延，學校兩小時消毒一次，並在電梯上黏上防護膜，導致電梯按鈕菌落數偏低。

請繼續往下閱讀...

▲東吳大學微生物系校園記者聯手實測。（圖／東吳大學提供）



東吳大學也說，比起這些「身外之物」，最該防的恐怕是自己的雙手了，雖然因人而異，但隨機抽驗七位測試者手上的細菌，有三位的菌落數飆破百，是鍵盤的好幾倍，也顯見勤洗手的重要性。

▲藏菌排行榜。（圖／東吳大學提供）



東吳大學實驗也發現，七位受試者，分別用清水、濃度75%的酒精和用肥皂，進行洗手前後的比對，實驗發現如果只用清水洗，菌落數幾乎一樣，效果跟沒洗差不多，殺菌效果最好的是75%的酒精，而且酒精可以破壞這次新冠肺炎病毒的結構；肥皂的效果次強，但東吳大學微生物學系主任李重義提醒，雖然酒精的殺菌力最強，但頻率太高可能傷手，按照政府宣導的洗手步驟「內外夾弓大立腕」，用肥皂洗手就能除去近9成的菌數。

▲東吳大學調查發現，電腦Enter鍵藏菌量TOP1。（圖／東吳大學提供）