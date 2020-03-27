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「請愛」台灣！自閉兒慶生送72杯咖啡+72雙環保筷　感謝秀傳防疫辛勞　

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▲自閉兒Emma慶祝11歲生日，送卡片及72杯咖啡感謝秀傳醫護防疫辛勞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲自閉兒Emma慶祝11歲生日，送卡片及72杯咖啡感謝秀傳醫護防疫辛勞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎疫情在全球持續升溫，患有高功能自閉症的小學生Emma，27日慶祝她11歲生日，在父母的鼓勵下，託人將感謝信、72杯咖啡、72雙環保筷和加油卡片送到彰化秀傳醫院，給醫護人員加油打氣，也表達對秀傳精湛醫術的謝意，也藉此傳達72諧音「請愛」台灣，「請愛」台灣醫療團隊。

▲自閉兒Emma慶祝11歲生日，寫信送卡片及72杯咖啡感謝秀傳醫護防疫辛勞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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▲自閉兒Emma慶生，送卡片及72杯咖啡感謝秀傳醫護防疫辛勞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

「台灣最美麗的風景，就是人與人之間的溫暖與人情味」，Emma爸爸認為，秀傳曾幫助過我們，所以我們也想要回饋感謝醫護人員，能在這非常時期來表達我們心意，一家人都很支持這樣慶生，女兒也很開心過生日。

Emma爸爸說，本來是計畫請秀傳醫護人員喝咖啡，後來親戚知道之後也要共襄盛舉，加碼贊助環保筷一起送給醫護人員，而72杯咖啡、72雙環保卡的數字72的諧音如同「請愛」兩字，代表我們一家人深愛台灣這片土地，也藉此傳達給大家「請愛」台灣，「請愛」台灣醫療團隊。

▲自閉兒Emma慶祝11歲生日，寫信送卡片及72杯咖啡感謝秀傳醫護防疫辛勞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

Emma在4歲前被診斷出高功能自閉症後，父母在她每年生日都會做公益，希望幫她做善事，與人廣結善緣。在去年的慶生活動，父母邀請彰化縣二林鎮一所偏鄉小學學生們，來到台中他們家經營的蔬食餐廳享用美食。今年慶生是用咖啡和環保筷表達壽星的心意與祝福，感謝醫護人員的防疫辛勞。

▲自閉兒Emma慶祝11歲生日，寫信送卡片及72杯咖啡感謝秀傳醫護防疫辛勞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

從小Emma就在秀傳醫院接受職能及語言等治療，且親友也大都在秀傳就醫，每當生病需要看醫師，她和家人第一就會想到秀傳，對秀傳有很深的信任及感恩，目前正值全民防疫的非常時期，疫情發展難以預測，Emma年紀雖小，她從一月開始關注疫情的發展，感佩醫護人員防疫工作日夜辛勞，她自發性製作卡片寫上「秀傳加油」，來鼓勵醫護人員，她說，謝謝因為有您們，我們才能免於恐懼。

▲自閉兒Emma慶祝11歲生日，寫信送卡片及72杯咖啡感謝秀傳醫護防疫辛勞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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