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土耳其爆增1196例確診　外交部：國人暫勿前往

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▲▼土耳其數名工作人員穿著全套防護衣，在首都伊斯坦堡進行全市大消毒。（圖／路透）

▲土耳其數名工作人員穿著全套防護衣，在首都伊斯坦堡進行全市大消毒。（圖／路透）

記者黃巈禾／台北報導

土耳其26日對7286名疑似病例進行新冠肺炎擴大檢測，當天確診共1196例，16人死亡。對外，我國外交部27日表示，土耳其政府宣布暫停與68個國家空中交通及相關境管措施，外交部提醒國人暫勿前往土耳其。

外交部指出，土耳其政府自21日起暫停與台灣、中國、伊朗、伊拉克、南韓、義大利、法國、德國、西班牙、挪威、丹麥、比利時、奧地利、瑞典、荷蘭、英國、瑞士、沙烏地阿拉伯、埃及、愛爾蘭、阿拉伯聯合大公國、亞塞拜然、喬治亞、科威特、孟加拉、蒙古、北賽普勒斯、烏克蘭、摩洛哥、黎巴嫩、約旦、哈薩克、烏茲別克、阿曼、斯洛維尼亞、摩爾多瓦、吉布地、赤道幾內亞、加拿大、印度、匈牙利、瓜地馬拉、波蘭、肯亞、蘇丹、查德、菲律賓、拉脫維亞、秘魯、斯里蘭卡、厄瓜多、尼日、突尼西亞、阿爾及利亞、象牙海岸、芬蘭、安哥拉、捷克、多明尼加、喀麥隆、蒙特內哥羅、哥倫比亞、科索沃、北馬其頓、茅利塔尼亞、尼泊爾、葡萄牙及巴拿馬等68國之飛機航班68國的飛機航班。

外交部提到，入境前14天內曾停留該68國之外籍人士禁止入境或轉機過境，另外，為因應歐洲及中東地區疫情持續升溫，我國已發生多起自相關地區移入的病例，「中央流行疫情指揮中心」於16日宣布將土耳其等43個國家及地區的旅遊疫情建議提升至「第三級」（警告），建議國人非必要應避免前往當地旅遊。

外交部提醒，14天內有上述國家或地區旅遊史，入境返國後須居家檢疫14天，外交部也相應將上述國家及地區之旅遊警示燈號調整為「紅色」，建議國人避免前往，以上調整將自台北時間17日零時起生效實施，後續將根據最新疫情發展及指揮中心指示，滾動調整對世界各地的旅遊警示，也提醒國人非必要儘量避免出國旅遊。

外交部提及，國人在土國境內倘遇急難需要協助，請即撥打我國駐土耳其代表處緊急聯絡電話：+90-532-322-7162；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

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