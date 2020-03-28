印度「超級傳播者」現身！　4萬人為了他強制隔離…20村莊封鎖

▲印度軍警揮舞棍棒處罰違反21天外出禁令的民眾。（資料照／路透）



記者王致凱／綜合報導

印度西北部旁遮普邦一名70多歲男子死後確診感染新冠病毒，生前至少傳染給19名親戚。當局發現，他日前曾前往義大利和德國，返國後卻忽略衛生部門建議的自我隔離防疫措施，不久前還曾參加過一場錫克教萬人大集會。為此，旁遮普邦當局不得不對4萬名接觸者實施強制隔離檢疫。

根據英國廣播公司（BBC）報導，該名70多歲男子辛格（Baldev Singh）為錫克教教士，日前從歐洲回國後沒有自我居家隔離，結果不幸染疫去世。官員表示，患者去世前不久，還曾參加為期6天錫克教節慶霍拉莫哈拉節（Hola Mohalla）慶典，該慶典通常每天都能吸引超過1萬人參加。

男子死後才被診斷出感染新冠病毒，且一周之內，陸續又有他的19名親戚確診感染。官員表示，目前已經掌握了550名接觸者，而實際接觸人數仍在不斷增加州，當局只好封鎖了他所居住地區的20個村莊，大約4萬名居民被隔離。

報導指出，印度已經發現至少640起新冠肺炎確診病例，其中有30例出現在旁遮普邦。印度政府先前已經宣布了為期21天的「鎖國令」，但仍允許居民出門採買食物、藥品的基本物資。

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