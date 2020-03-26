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6越南落跑偷渡客又有2人回籠　立馬疫調...還好都正常

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記者張君豪／台北報導

海巡署偵防分署連江查緝隊3月21日於屏東小琉球西南方查獲本國籍漁船載運越南籍偷渡犯31名，留置期間有6名嫌犯於23日晚間趁隙掰開留置室鐵窗脫逃，海巡署立即成立專案小組，報請屏東地方檢察署指揮，專案小組25日在台北市及南投市策動及緝捕偷渡犯黃義強、阮文二及陳姓接應嫌犯到案。

▲海巡署26日中午再逮兩名潛逃外勞、目前僅剩2人在逃。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署26日中午再逮兩名潛逃外勞、目前僅剩2人在逃。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署26日中午再逮兩名潛逃外勞、目前僅剩2人在逃。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署26日中午再逮兩名潛逃外勞、目前僅剩2人在逃。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署臺中、彰化查緝隊策動，26日中午12時10分在南投往梨山之力行產業道路途中，緝回另名偷渡潛逃的越南籍嫌犯陶文哥、第4名偷渡犯吳文壽經策動後亦於14時主動向移民署中區事務大隊投案。

海巡署為了逮捕這潛逃的6名越南犯嫌佈下天羅地網，與內政部警政署刑事局中部犯罪打擊中心、南投警仁愛、南投分局、中市警刑警大隊科偵隊、第四分局、豐原分局、和平分局偵查隊；高雄市警察局鼓山分局、移民署科技偵查中心、北區中區南區事務大隊與移民署基隆市、臺中市、彰化縣、南投縣、高雄市專勤隊等單位組成史上規模最大的「警察、移民、海巡」三署共辦專案小組共同查緝，海巡署呼籲民眾避免與不明人士接觸，若發現可疑人員立即通報118或110報案專線，查緝人員將立即前往查證追捕。

海巡署說：今天查獲的2名脫逃嫌犯落網後，立刻再次實施疫調，經量測體溫後未有發燒或咳嗽情形，研判其逃亡期間，未有染病或傳染之疑慮，請民眾勿過度恐慌，海巡署目前仍全力追緝其他在逃犯嫌，並鼓勵能主動投案。

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