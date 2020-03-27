內政部駁「政府失能」：國土計畫專業規畫審議　絕非開發炒作





▲內政部長徐國勇。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

針對外界批評國土計畫是「中央無力、地方圖利」造成國土沉淪，內政部27日表示，國土計畫政策經過專業規劃過程及合理審議制度，任何規劃內容後續所涉及的開發行為，都需要依法接受使用許可、環評、都市設計等既有的制度規範。

內政部表示，國土計畫有其引導國土保育及永續發展的雙重價值，法制內容亦存在不盡完善應予調整之處。對此，內政部秉持對全民及國土管理負責的態度，希望修法取得必要審議時間，在審議縣市國土計畫時，採取實質審查、合理要求、依法行政等原則，避免過往發生過的問題與偏激的觀點，扭曲國家向均衡發展之路邁進。

內政部指出，全國國土計畫規範74至81萬公頃農地總量，是縣市國土計畫必然需遵守的原則，目前各縣市報送的農業使用土地規劃數量，完全符合上述原則。雖在草案規劃的過程，部分縣市提出農業用地劃設較少的版本，但經專業公務同仁溝通交流，以及瞭解國土計畫法的運作機制後，均能順利取得共識，並無部分人士所揣測的政府失能狀況。

內政部表示，縣市國土計畫中將農業區劃設為城鄉發展區有各種樣態，不應片面認定為開發炒作，例如，報導提及的高雄燕巢大學城計畫，主要是針對當地5所大學及醫院聚集，為改善週邊環境發展，讓零星失序的土地使用進行整體規劃調整，而非僅變更做住商使用。對於此類規劃，內政部支持縣市政府正視問題、解決問題的承擔。

內政部再次強調，縣市國土計畫中若有明顯不當的規劃內容，本於主管及審議機關立場，當然遵守把關職責。對於理性的建議與批評，內政部虛心改進，但對於部分人士以片面扭曲觀點提出的評論，內政部公務體系同仁及所有專業規劃團隊，仍會在法律與制度的規範下進行專業審理，不會隨之起舞。

