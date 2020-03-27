李興文兒夜鬧IKEA！「露屁蛋」坐展示椅DIY喊：從不玩假的　判刑3個月

▲李興文兒大鬧IKEA，法院判決結果出爐。（圖／記者陳豐德攝、翻攝自YouTube／馬克斯WillDoIt）

記者陳羿妏／新北報導

資深藝人李興文的長子李堉睿2019年10月28日深夜大鬧IKEA，還將誇張行徑製作成影片放在自己的YouTube頻道上，遭賣場經理提告，而檢方因影片部分有打碼，僅依侵入住宅罪起訴他。近日新北地院判決結果出爐，李堉睿被依無故隱匿於他人建築物罪，判有期徒刑3個月，得易科罰金，全案可上訴。

李堉睿2019年10月28日闖入IKEA後，開始一連串的脫序行徑，不但坐遍每一張展示的椅子，還整個人站在桌子上，甚至脫光衣服在賣場中走動，並在蓮蓬頭下假裝洗澡，此外，他還在展示電腦桌前假裝DIY，行徑相當誇張。

事後，李堉睿於隔月6日在個人YouTube頻道上傳影片道歉，「我要向IKEA及社會大眾所造成的不良影響再次道歉！」他無奈地表示：「希望能夠與IKEA達成和解，並幫助扭轉形象，希望藉由此次的前車之鑑，不會再有任何人效法」，最後鞠躬致歉。

不過，李堉睿雖然涉犯散布猥褻物品的部分，卻因為影片有打上馬賽克，因此獲得不起訴處分，但他未經允許就擅闖IKEA的行為，則觸犯侵入住宅罪，遭到新北地檢署起訴，並聲請簡易判決。

法官認為，李堉睿的行為罪證明確，僅因為增加個人YouTube頻道的點閱率，無故躲在IKEA拍攝影片，此舉已經造成IKEA的品牌形象及聲譽，更是危害社會整體治安，審酌他沒有任何前科，判他有期徒刑3個月，全案可上訴。

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