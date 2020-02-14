李興文兒「夜闖IKEA」 脫光光拍片！還在鏡頭前DIY　檢方依侵入住宅罪起訴

▲李興文兒大鬧IKEA，被依法起訴。（圖／記者陳豐德攝、翻攝自YouTube／馬克斯WillDoIt）

突發中心／新北報導

資深藝人李興文的長子李堉睿2019年10月28日深夜大鬧IKEA，還將誇張行徑製作成影片放在自己的YouTube頻道上，遭到賣場經理提告妨害風化、無故侵入他人建築物。對此，新北地檢署偵結，依侵入住宅罪將他起訴，而影片部分則因為有打馬，所以涉犯妨害風化罪的部分則處以不起訴處分。

李堉睿於2019年10月28日闖入IKEA後，開始一連串的脫序行徑，不但坐遍每一張展示的椅子，還整個人站在桌子上，甚至脫光衣服在賣場中走動，並在蓮蓬頭下假裝洗澡，誇張的是，他還在展示電腦桌前假裝DIY，行徑相當誇張。

事發之後，李堉睿於隔月6日在個人YouTube頻道上傳影片道歉，「我要向IKEA及社會大眾所造成的不良影響再次道歉！」他無奈地表示：「希望能夠與IKEA達成和解，並幫助扭轉形象，希望藉由此次的前車之鑑，不會再有任何人效法。」最後更鞠躬致歉。

不過，李堉睿仍是為他脫序的行徑付出代價，雖然涉犯散布猥褻物品的部分，因為影片有打上馬賽克，因此獲得不起訴處分，但他未經允許就擅闖IKEA的行為，則已經觸犯侵入住宅罪，遭到新北地檢署起訴，並聲請簡易判決。

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