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北市防疫包超陽春只送口罩　柯文哲挨批動作慢...下月起加贈食物

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▲▼因應武漢肺炎疫情升高，桃園機場全面加強邊境管制，機場湧現大批返國人潮，欲搭乘防疫計程車的旅客大排長龍，有旅客甚至穿著全身防護衣。（圖／記者李毓康攝）

▲新冠肺炎疫情升溫。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，隨著確診案例不斷攀升，國內居家檢疫、隔離人數持續增加，不少縣市政府都提供「防疫包」，內有口罩、物資或免費看劇之帳號等。但台北市議員王欣儀發現，近日北市居家隔離者遽增到超過9千多人，但市政府僅將慈濟基金會轉贈的防疫包提供給民眾，根本沒製作防疫包；王質疑，北市資源最豐富，但市長柯文哲的政策執行動作卻最緩慢。

王欣儀指出，近來接獲許多里長反映，3月以來居家檢疫民眾日益增加，很多居家檢疫者都有防疫包的需求，因居家檢疫者從下飛機後回到檢疫隔離處所，中間有14天都不能外出，因此根本無法外出購買防疫必備物資，如食物、口罩、酒精、溫度計等。

王欣儀說，居家檢疫民眾無法出門的情況下，只能求助里長幫忙買，但里長苦嘆他們根本無能為力，因為像是酒精、口罩等防疫用品就算有錢也買不到。

為使居家檢疫、隔離民眾能安心渡過14天的受檢疫期，不要趴趴走，許多縣市推出各種類的防疫包。王欣儀舉例，新北市「安心宅關懷包」有14片口罩、乾糧、市長關懷信印刷物，還隨機贈送影音平台免費觀賞序號；桃園市的「全民健康關懷包」除有零食、泡麵、餅乾、燕麥片外，還包含口罩、氯錠、中藥材等十多樣防疫物資。

▲▼新北市安心宅關懷包。（圖／議員王欣儀提供）

▲新北市安心宅關懷包。（圖／議員王欣儀提供）

高雄市政府的「防疫關懷包」，內容物包含漂白水、肥皂、沖調食品包、口罩、衛教宣導資料、影片與心理調適相關訊息，並同時在關懷說帖附上「全民防疫 宅家看戲」的網址及防疫衛教影片QR-CODE等。

▲▼高雄防疫關懷包。（圖／議員王欣儀提供）

▲高雄防疫關懷包。（圖／議員王欣儀提供）

此外，就連東部縣市的防疫包也相當豐富。宜蘭縣府推出「居家防疫安心包」，內容包含14天份防疫口罩、漂白水、肥皂、垃圾袋、宜蘭優質米、療癒植栽、影音平台14天免費體驗序號，以及網路購物中心折價券300元。花蓮縣政府更是準備罐頭、餅乾、泡麵等乾糧，連溫度計、口罩、乾洗手、沐浴用品、衛生紙，還有拖鞋、垃圾袋、曬衣架、環保餐具等日用品，並為女性貼心準備生理用品。

▲▼花蓮居家關懷包。（圖／議員王欣儀提供）

▲花蓮居家關懷包。（圖／議員王欣儀提供）

王欣儀指出，慈濟基金會3月5日贈送北市府3000份「安心祝福包」，但面對北市數量爆增的居家檢疫、隔離民眾也只是杯水車薪，甚至有些里長根本不知市府曾經發放過，要求市府立即採購、備足防疫包。

對此，北市民政局回應，慈濟基金會贈送的防疫包，均由各區里幹事致贈居家檢疫民眾，但本週起居家檢疫人數暴增，由原先1、2千人增加至超過9千人，原地備防疫包數量才會追不上增加人數。

民政局強調，北市府重視檢疫民眾健康，口罩發送絕不間斷，「每位居家檢疫者一定都能拿得檢疫期間每天一片口罩」，至於其他食品物資，目前已和慈濟等團體協調，將以最快速度補足。
 

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