取消歐洲蜜月認賠5萬　正妹護理師堅守崗位：應該的！

▲鄭姓女護理師因疫情蔓延，取消歐洲蜜月認賠5萬元，認為這是應該的。（圖／鄭姓護理師提供）

記者李忠憲／台中報導

「醫護取消出國是應該的！」新婚的亞洲大學附設醫院鄭姓護理師，原計畫3月6日與丈夫到德國、瑞士度蜜月，巧遇新冠肺炎（武漢肺炎）疫情爆發。雖然德、瑞當時非疫區，她仍立刻取消出國，堅守崗位，並認賠5萬元違約金。鄭姓護理師27日說，對於有人在疫情期間「撿便宜」讓她心裡很不平衡，但仍感謝社會挺醫護，讓她覺得揪甘心！

目前在亞大附設醫院開刀房服務的鄭姓女護理師，今年年初與丈夫結婚，蜜月旅行在去年11月就已規劃訂好，決定到瑞士與德國度蜜月。豈知，武漢出現肺炎疫情，她與丈夫每天都看新聞關心，沒想到疫情擴散到世界各國。雖然當時德、瑞並非疫區，他們討論後決定取消行程，她則留在國內堅守崗位。

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▲▼鄭姓女護理師取消當時仍非疫區的德、瑞蜜月，認賠5萬元，並堅守崗位。（圖／鄭姓護理師提供）

鄭姓護理師受訪時表示，他們向旅行社表明要取消，業者告知取消就是違約，必須賠團費3成，他們同意，2人認賠5萬元，雖然心很痛，但也只能認了。因為她覺得，醫護人員取消出國是應該的！只是日前竟傳出，一堆人明知國際疫情越來越嚴重，竟還趁機撿便宜出國，相對於他們犧牲行程賠違約金，感覺心情很差。

她也說，醫院目前防疫工作嚴謹，大門嚴加管控，訂餐都要靠書記幫忙到醫院門口才能領便當。自己帶簡單食物果腹，或是到醫院超商買東西已是日常，三餐不正常更是經常發生。

▲在開刀房服務的鄭姓女護理師，坦言最怕隱瞞傳染病及病情的患者。（圖／鄭姓護理師提供）

鄭姓護理師說，自己沒進食紀錄是8小時，尤其是在開刀房時，最怕遇到隱瞞傳染病及病情的患者，因為會增加醫護感染風險。丈夫從事醫療器材工作，同樣也有感染風險。2人因此特別做好自我防護措施，包括回家就洗手，並立刻換掉工作衣褲。

她也感謝社會大眾這段時間力挺醫護，更有餐飲業者免費提供飲食，讓她們備感窩心。

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