加拿大實行2公尺社交距離　超市購物結帳「你進我退」買什麼要想清楚

▲加拿大溫哥華某超市實行「2公尺社交距離」，結帳時客人與店員之間要「你進我退」。（圖／網友Emma提供）



記者林育綾／採訪報導

受新冠肺炎疫情衝擊，加拿大部分省市政府近來實行「社交距離」，一名在溫哥華工作的台灣網友Emma表示，日前住家附近的超市等公共場所，地上都貼了膠帶，以落實人跟人間距保持至少2公尺，「要買什麼東西要想清楚，不然會進退兩難」，結帳時為了跟櫃台人員維持距離，也必須「你進我退」，如果違反遵守社交距離將會開罰1千加元（約2.1萬新台幣）！

網友Emma目前在加拿大溫哥華工作，表示當地受到疫情影響，很多營業場所已暫時停業，包括購物中心、Spa、按摩店都關了，許多診所也改成電話問診，再自行去藥房拿藥，餐廳與咖啡店都只能外帶，取消內用。而只要還有營業的場所，像是大型超市、量販，民眾都要遵守「社交距離」。

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▲▼ 加拿大實行社交距離，民眾要遵循地上膠帶標示維持2公尺間距，超市購物時買什麼要想清楚，以免進退兩難。（圖／網友Emma提供）

她拍下住家附近的韓國超市，地上都貼了膠帶標示安全社交距離範圍，也就是人與人的間隔距離必須保持2公尺，所以買東西之前要想清楚，以免進退兩難。

而結帳時，也必須跟店員維持2公尺距離，因此客人必須先往後退，等待店員計算裝袋；客人往前付帳刷卡時，換店員後退；店員將帳單放入袋子時，換客人後退；客人往前拿取已購買商品時，店員又要再後退，形成一來一往「你退我進」的情況。

據了解，目前加拿大為了防疫，政府已要求部分營業場所停業，不過有提供紓困補助，因疫情而失業的民眾也能申請；同時要求民眾盡量不要外出，若必須出門則要維持2公尺社交距離，違反者第一次發現將會開罰1千加元（約2.1萬新台幣），而不遵守規範仍然營業的商家，將可開罰至5萬加元（約107萬新台幣）。