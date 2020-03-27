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三星新款平板Galaxy Tab S6 Lite規格被爆料！　不僅螢幕大還有高續航力

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▲Galaxy Tab S6 Lite。（圖／phoneArena）

▲三星將推出的新平板 Galaxy Tab S6 Lite。（圖／phoneArena）

記者謝仁傑／綜合報導

三星新款平板 Galaxy Tab S6 Lite 預計不久後將發佈，外媒《WinFuture》預估歐洲售價應約為400歐元（約新台幣13,340元）。

10.4吋LCD大螢幕＆7,040mAh電池

Galaxy Tab S6 Lite 傳將搭載10.4吋的LCD螢幕，還將搭配S Pen和高達7,040mAh的電池，具有2000 x 1200p解析度以細窄的邊框，運作系統將搭配 Android 10，介面採用最新的 One UI 2.1。除了使用手指觸控操作之外，也可支援S Pen操作。不過S Pen是否會隨機提供或是需要另外添購還有待觀察。

據報導將透過底部的USB-C端口進行充電，且可能支援某種快速充電，確切規格尚未透露。大電量的電池重量僅為467g，厚度為7mm。

800萬像素後置鏡頭＆500萬像素前置鏡頭

據報導 Galaxy Tab S6 Lite 搭載了800萬像素的後置鏡頭，足以用來掃描文檔；前置相機的解析度相對較低，僅有500萬像素。不過它沒有配備LED閃光燈，在黑暗中應該會不太方便。

128GB儲存空間＆支援microSD

據報導 Galaxy Tab S6 Lite 將搭載Exynos 9611晶片，Galaxy A51和Galaxy A50s手機也都使用這組晶片，應該會提供不錯的性能。

其標準配置為4GB RAM和64GB儲存空間，還有128GB的版本，即便儲存空間不夠用，也還支援microSD卡；另外，Galaxy Tab S6 Lite 除了使用Wi-Fi，還可以選擇LTE版。


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