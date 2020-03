2020 iPad Pro四大外媒評測一次看！「觸控板支援」獲得一致好評

▲2020將推出的新款iPad Pro。(圖/《THE VERGE》)

記者謝仁傑/綜合報導

新款iPad Pro的媒體評測終於來了,綜合媒體評價來看,大多數評測都認為今年的iPad Pro只有對2018版的iPad Pro做小幅升級,不過iPadOS 13.4帶來的觸控板(Trackpad)功能獲得一致好評,呼應蘋果「妳的下一台筆電不是筆電(Your next computer is not a computer.)」的標語,操作便利性匹敵筆電。

觸控板支援功能成為新款iPad Pro的討論亮點,帶有觸控板的Magic Keyboard將在5月份上市,大多數媒體透過升級iPadOS 13.4來進行測試。

《THE VERGE》認為,觸控板支援是新款iPad最重要功能。就實際體驗來說,滾動的感覺很自然,一開始感覺滑鼠游標與光標改變形狀來匹配按鈕的方式很奇怪,但習慣後感覺還不錯;但將光標向上推到螢幕邊緣就會彈出Dock、通知中心和側邊欄應用。

《TechCrunch》認為,新款A12Z仿生處理器的性能與A12X處理器相近,並沒有太大的提升,但足以應付日常使用;另外,它們無法對新的LiDAR光學雷達進行測試,因為尚無可用的應用程序可以使用它。今年的iPad Pro確實具有八核心GPU(高於2018年iPad Pro的七核心),以及增強的散熱架構。

《CNBC》認為2020款iPad Pro,除了新的AR功能之外,拍攝體驗更好了。蘋果針對其相機系統進行改善,讓廣角鏡頭可以捕捉更多景象,就像iPhone 11的相機一樣;另外,還支援超廣角鏡錄製4K影像。

《CNN》認為,關於12.9吋的iPad Pro電池續航表現,實測基本可以使用10~11個小時,與2018 iPad Pro表現一致,也符合蘋果宣稱的10小時續航時間。

有蘋果評測專家認為,2020款的iPad Pro性能超越2020款MacBook Air,運行速度甚至比MacBook Air要快。他表示,若你沒有iPad Pro,那麼2020款iPad Pro絕對值得入手。



# 搶購 75% 酒精在這裡!!!

►蘋果官網新增AR功能!距離不是問題 iPad Pro就在眼前

►2020年Macbook Air、mini與iPad Pro點評:該選平板還是筆電?

►蘋果計劃分階段恢復全球門市! 最快將於4月上旬重新開業