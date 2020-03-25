2020 iPad Pro四大外媒評測一次看！「觸控板支援」獲得一致好評

▲2020將推出的新款iPad Pro。（圖／《THE VERGE》）

記者謝仁傑／綜合報導

新款iPad Pro的媒體評測終於來了，綜合媒體評價來看，大多數評測都認為今年的iPad Pro只有對2018版的iPad Pro做小幅升級，不過iPadOS 13.4帶來的觸控板（Trackpad）功能獲得一致好評，呼應蘋果「妳的下一台筆電不是筆電（Your next computer is not a computer.）」的標語，操作便利性匹敵筆電。

觸控板支援功能成為新款iPad Pro的討論亮點，帶有觸控板的Magic Keyboard將在5月份上市，大多數媒體透過升級iPadOS 13.4來進行測試。

《THE VERGE》認為，觸控板支援是新款iPad最重要功能。就實際體驗來說，滾動的感覺很自然，一開始感覺滑鼠游標與光標改變形狀來匹配按鈕的方式很奇怪，但習慣後感覺還不錯；但將光標向上推到螢幕邊緣就會彈出Dock、通知中心和側邊欄應用。

《TechCrunch》認為，新款A12Z仿生處理器的性能與A12X處理器相近，並沒有太大的提升，但足以應付日常使用；另外，它們無法對新的LiDAR光學雷達進行測試，因為尚無可用的應用程序可以使用它。今年的iPad Pro確實具有八核心GPU（高於2018年iPad Pro的七核心），以及增強的散熱架構。

《CNBC》認為2020款iPad Pro，除了新的AR功能之外，拍攝體驗更好了。蘋果針對其相機系統進行改善，讓廣角鏡頭可以捕捉更多景象，就像iPhone 11的相機一樣；另外，還支援超廣角鏡錄製4K影像。

《CNN》認為，關於12.9吋的iPad Pro電池續航表現，實測基本可以使用10～11個小時，與2018 iPad Pro表現一致，也符合蘋果宣稱的10小時續航時間。

有蘋果評測專家認為，2020款的iPad Pro性能超越2020款MacBook Air，運行速度甚至比MacBook Air要快。他表示，若你沒有iPad Pro，那麼2020款iPad Pro絕對值得入手。



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