三星日本、印度推新平價機款Galaxy A41、M21　後置3鏡頭成標配

▲三星 Galaxy A41。（圖／取自三星）

記者王曉敏／綜合報導

三星再推新平價機款！三星在日本與印度分別發布新一代中階機款Galaxy A41及Galaxy M21。前者預計將於今年6月在NTT DOCOMO系統商推出，後者則將在3月23日於印度發售。

Galaxy A41配備6.1吋Super AMOLED螢幕，較前代Galaxy A40的5.9吋螢幕來得大，解析度則同樣為FHD+，。與前代相同採用Infinity U水滴螢幕，螢幕佔比達89%，比例則為20：9。

規格方面，Galaxy A41搭載聯發科Helio P65晶片，配備4GB RAM及64GB存儲空間，運行Android 10作業系統與One UI 2.0介面。電池容量為3500mAh並支援15W快充也具備IP68防塵防水等級。此外，該機款也採用了Galaxy S10系列和Galaxy Note10+的螢幕下指紋辨識感應器。應為超音波指紋辨識器。

Galaxy A41具備前1後3共4鏡頭。前置鏡頭為2500畫素光圈F2.2，後置3鏡頭則分別為4800萬畫素主鏡頭、800萬畫素123度廣角鏡頭及500萬畫素景深鏡頭。價格部分尚未公開，預計於今年6月在日本正式推出，有黑色、白色及藍色3種版本。

▼三星 Galaxy A41。（圖／取自三星）

而Galaxy M21則是去年Galaxy M20的後繼機款。印度作為全球最大的智慧型手機市場之一，三星近來一直試圖從中國大陸手中奪回該國市佔。

Galaxy M21具備容量高達6000mAh的電池，及6.4吋FHD+Super AMOLED螢幕。鏡頭方面則同樣為前1後3的規格，前鏡頭為2000萬畫素，後置3鏡頭分別為光圈F2.0的4800萬畫素主鏡頭、123度廣角800萬畫素廣角鏡，及500萬畫素景深鏡頭。該機款搭載三星自家的Exynos 9611八核處理器，有4GB或6GB RAM及高達128GB的存儲空間。

該機款售價為13499印度盧比（約新台幣5500元）起，預計於3月23日在印度發售。

▼三星 Galaxy M21。（圖／取自三星）