失竊腳踏車變新車！他苦惱「要補貼嗎」...網突破盲點：小偷以為是不要的

▲腳踏車被偷之後尋獲，竟變得跟全新的一樣 。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

被偷東西心裡會怒到不行，恨竊賊恨得牙癢癢！不過近日卻有一名網友表示，他的朋友腳踏車被偷之後，竟想要感謝竊賊，原因是尋獲後發現比本來的還新，全車被保養了一番，還苦惱該不該補貼維修錢給竊賊，貼出一出引發廣大網友討論。

原PO在PTT上以「該謝謝竊賊？」為題，表示「我朋友上禮拜腳踏車被偷，他妹去報警，隔幾天警察神速的尋獲並且抓到竊賊，不過尷尬的是...警察跟他妹說，歪掉的輪胎竊賊修好了，而且整台腳踏車也上油上好了……像是全新的腳踏車呢！竊賊說因為覺得不錯所以想要自己騎，結果修好就被抓了。到底該不該補貼輪胎維修錢給他呢？」

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▲失竊前歪掉的輪胎。（圖／翻攝PTT）

原PO也PO出腳踏車在維修前慘不忍睹的模樣，讓眾多網友哭笑不得的留言，「覺得有點慘XD」、「輪圈歪成這樣我覺得竊賊以為是不要的吧」、「輪胎也太歪，小偷以為是人家要丟掉的吧」、「我覺得他應該是以為沒人要的」、「輪子歪成那樣怎麼騎」。也有許多網友比較驚訝的是「警察竟然找得到？？」

但多數網友認為偷東西就是不對，「偷竊是公訴罪...」、「看不出有何值得同情之處，跟偷iphone自己換新殼一樣」、「因我覺得不錯就偷，超可惡的」、「補貼幹嘛啊，那是你幸運找回來，家裡腳踏車不知道被偷走幾台了」、「居然還要給小偷錢，可憐哪」。