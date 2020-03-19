時速15km騎小折遊冬山河！慘摔「眼出血、嘴腫脹」…他怒告廠商敗訴

▲林男日前騎乘自行車時不幸摔跤，他認為是車輛本身有瑕疵，怒告電商及出貨商。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／新北報導

林姓男子日前在電商網站購買1輛鋁合金小折疊車，怎料隔日他開心至冬山河參加自行車活動時，騎乘過程中不幸摔跤，臉部、四肢多處因此挫傷，經休養後，他為找出原因再試騎第2次，結果中途又差點摔倒。林男認為意外發生是因自行車本身就有瑕疵，怒向電商及出貨公司提告求償20萬元。法院一、二審皆因林男無法提出自行車瑕疵證據，判他敗訴。

林男2018年4月某日在電商網站下訂一台價格近6千元的「雙碟煞鋁合金小折疊車」，隔日便開心帶車前去參加宜蘭冬山河自行車活動。騎乘途中林男一直維持15公里均速，怎料他竟在沒有煞車的情況下突然前輪一拐，當場摔車，致眼球出血、嘴唇腫脹、四肢多處挫傷，被緊急送往榮總蘇澳分院救治。

經過1個月的休養，林男為找出摔車原因，鼓起勇氣再次跨上自行車，結果意外發現該車前輪有歪斜、龍頭不受控制的狀況，且越趨嚴重，害他差點2次摔跤。途中，林男將車牽至附近一機車行修理，店家表示無法解決，他只好無奈將車牽回家。同年5月15日上午，他將車輛牽至腳踏車店修理，車行師傅告知他，腳踏車出問題是因「龍頭下方折疊處的內六角螺絲未鎖緊」，隨後就花了1分鐘幫他鎖緊，也沒有再向他收費。事後，林男斷定此瑕疵就是他摔車主因，對此怒像電商公司及出貨商求償醫藥費、眼鏡受損及精神撫慰金總計20萬元。

新北地院簡易庭一審認為，林男提出就醫證明及受傷照片，僅能判定他騎單車跌倒受傷的事實，尚無法證明腳踏車有瑕疵；二審新北地院法官維持同樣見解，審結判林男敗訴，電商及出貨商免賠確定。

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