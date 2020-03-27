熄燈倒數最後一場！敦南誠品晒書節起跑　10萬本書、文具銅板價

▲最後一場「敦南誠品晒書節」登場。（圖／誠品提供）



記者林育綾／台北報導

誠品敦南店最後一場舊書拍賣會「敦南晒書節」於即日起至4月15日登場，與全台30家出版社合作，蒐羅逾10萬本好書，推出6本500元起優惠，還有世界各國文具銅板價等，此外3/30也會推出策畫「翻箱倒櫃藝文事件簿」展覽，復刻歷年來誠品重要紀事文宣，讓讀者走進時光長廊。

呼應誠品敦南店1989年以人文藝術書店發跡的特色，「敦南晒書節」推出藝術書籍5折起，包括全球百大最有影響力畫家張曉剛的英文原版藝術畫冊《Bloodlines: The Zhang Xiaogang Story》、英國傳奇流行搖滾樂團The Beatles深度全記錄《The Beatles: The BBC Archives 1962-1970》，彙整The Beatles獲邀至英國BBC節目訪談及照片等歷史資料，是深具收藏價值的難得作品。此外還有英文讀本、GRE留學考試用書、外文小說也推出99元起等優惠。

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▲▼蒐羅逾10萬本好書，推出6本500元起優惠。（圖／誠品提供）

▲全球百大最有影響力畫家張曉剛的英文原版藝術畫冊《Bloodlines: The Zhang Xiaogang Story》。（圖／誠品提供）

而3/30也將在誠品敦南店B2策畫「翻箱倒櫃藝文事件簿」展覽，復刻歷年來誠品重要紀事文宣品。包括1992年全台首辦古書拍賣會，展售大量珍稀中、英、日文古籍；1997年開始舉辦「誠品講堂」迄今，延攬建築、藝術、電影、音樂等專題講師，提供讀者與各領域創作者交流的場域；1999年適逢誠品十週年慶，敦南店創新啟動24小時營業模式，成為全球首家不打烊書店；2008年誠品敦南店封館改裝40天復出，於安和路封街舉辦長達10小時的大型藝文活動，單日吸引逾7萬書迷進場⋯等。

而展覽中也透露24小時書店的由來，在一場「看不見的書店」徵文活動中，邀請讀者投稿分享對於書店的想像，因而迸出開啟24小時書店的火花。「翻箱倒櫃藝文事件簿」讓讀者一起走進時光長廊，回憶敦南誠品的種種歷程。