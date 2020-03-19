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「悄悄的我出國⋯居家隔離14天」誠品小編致敬文豪名言勸防疫　網讚超有才！

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▲▼ 「悄悄的我出國⋯居家隔離14天」誠品小編致敬文豪名言勸防疫　網讚超有才！（圖／臉書「誠品人 eslite member」）

▲誠品小編致敬文豪名言勸防疫，網讚超有才！（圖／臉書「誠品人 eslite member」）

記者林育綾／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)近來在國內新增不少境外感染案例，許多國人開始重視及宣導「取消出國」共同防疫，臉書「誠品人 eslite member」小編也在粉專向徐志摩、張愛玲、三毛等幾位文豪的名言「致敬」，改成「好言相勸」共體時艱的防疫版本，PO文發表後被數千人按讚分享，網友紛紛留言「小編太有才！」

▲▼ 「悄悄的我出國⋯居家隔離14天」誠品小編致敬文豪名言勸防疫　網讚超有才！（圖／臉書「誠品人 eslite member」）

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▲誠品小編致敬作家張愛玲在《半生緣》文句。（圖／臉書「誠品人 eslite member」）

誠品人 eslite member在臉書引用徐志摩、張愛玲、三毛等幾位文豪的名言，改成「好言勸說防疫宣導文」，包括作家張愛玲在《半生緣》寫道「你問我愛你值不值得，其實你應該知道，愛就是不問值得不值得。」誠品小編改為，「你問我取消出國值不值得？其實你應該知道，防疫就是不問值不值得。」

而徐志摩《再別康橋》的知名文句「輕輕的我走了，正如我輕輕的來；我輕輕的招手，作別西天的雲彩。」則被改為「悄悄的我回國，正如我悄悄地出國；我揮一揮衣袖，居家隔離十四天。」

 ▲▼ 「悄悄的我出國⋯居家隔離14天」誠品小編致敬文豪名言勸防疫　網讚超有才！（圖／臉書「誠品人 eslite member」）

▲小編致敬張愛玲《紅玫瑰與白玫瑰》原文：「這世界上有那麼許多人，可是他們不能陪著你回家。」（圖／臉書「誠品人 eslite member」）

▲▼ 「悄悄的我出國⋯居家隔離14天」誠品小編致敬文豪名言勸防疫　網讚超有才！（圖／臉書「誠品人 eslite member」）

▲小編致敬梁實秋《雅舍小品》原文：「你走，我不送你；你來，無論多大風多大雨，我要去接你。」（圖／臉書「誠品人 eslite member」）

▲▼ 「悄悄的我出國⋯居家隔離14天」誠品小編致敬文豪名言勸防疫　網讚超有才！（圖／臉書「誠品人 eslite member」）

▲小編致敬 三毛《有意》原文：「我看書，這使我多活幾度生命。我寫字，這使我免於說話。」（圖／臉書「誠品人 eslite member」）

小編還在粉專以hashtag提到「#出國一定有風險」、「#個人健康有賺有賠」、「#規畫前應詳閱中央流行疫情指揮中心公開說明。」

PO文發表後，不到一天獲得超過5千人按讚、破2千人分享，網友也紛紛留言「這文案也寫得太好！超有才！」「崇拜小編的文情並茂」

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