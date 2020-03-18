誠品首度推「發票變現金」　賣場發票可抵行旅住宿餐飲

▲誠品行旅首度結合賣場，共推發票抵現金活動。（圖／誠品提供）

記者蔡惠如／綜合報導

新冠肺炎疫情今在台正式破100例確診數，顯示疫情目前仍在升溫中，從春節期間爆發至現在，包括航空、旅遊與餐飲業績都受重創，旗下擁有賣場與旅館的誠品生活，今也宣佈推出首次「發票變現金」的優惠方案，在誠品生活、誠品書店消費的實體紙本發票，消費金額可折抵誠品行旅住房，最多可抵全額，或至指定餐廳用餐，最高也可享餐點半價折抵。

根據台經院最新發表的數據顯示，百貨零售業績受影響最高達到50%，消費者因害怕受感染，逛街購物意願漸少，北部住宿也受到商務客、旅遊客人數下滑受到衝擊，誠品即日起至4／30止，也推出少見的折抵優惠「解悶逛誠品，發票變現金」活動。

民眾持全台誠品生活、誠品書店、誠品網路書店的「實體紙本發票」，即可將發票消費金額折抵誠品行旅住房，依房型不同提供折抵比例，最高可全額折抵，等同花9,000元買書，可換得一晚免費誠品行旅行政套房，其發票還可跨店累計，同日以3張發票為限，最多可住宿2晚，且需收取各房型房價之10%服務費。

此外，憑消費之實體發票至指定餐廳包括The Chapter Café、In Between用餐，也可享餐點折抵，最高領可抵半價，折抵金額以新台幣4,000元為上限，且需收取當次消費原始總金額之10%服務費，於發票開立後60天以內皆可使用。