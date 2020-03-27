搭公車聊天…收到紙條「疫情期間請勿說話」！　網：還是學手語吧

▲搭公車聊天引起其他乘客不安。與本文無關。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者黃可昀／綜合報導

面對疫情最有感的就是通勤族，每天上下班搭大眾運輸工具，幾乎身邊的人都會戴上口罩防疫。一名網友昨天搭公車時，和朋友聊了幾句話，沒想到坐在前面的女乘客轉頭遞來一張紙條，上頭寫的字讓他徹底傻眼。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，昨天他搭公車全程都有戴口罩，前面的女乘客同樣戴著口罩保護自己，怎料他一如往常和朋友聊天時，竟收到一張小紙條，上頭寫著「疫情期間，請勿說話」，他頓時不知該如何是好，只好發文問大家，「是不是在外都不能說話了呢？」

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▲密閉空間避免長時間交談。與本文無關。（示意圖／記者李毓康攝。）



網友指出，女乘客的行為有點矯枉過正，且傳遞紙條的行為反而增加接觸，傳播病毒的風險更高，「你應該說疫情期間，請勿出門」、「過度恐慌，太誇張了」、「近日以來神經質的人變多了」、「疫情這麼嚴重待在家就好了，幹嘛出來搭公車」、「傳紙條更恐怖，誰知道妳剛摸過啥」、「戴口罩講話還沒有公德心⋯我看還是學手語吧」、「她的紙條有沒有酒精消毒？」

也有網友提醒，說話確實會增加飛沫噴濺的風險，密閉空間最好還是避免交談，給其他人的觀感也比較好，「認真覺得不說話比較好，密閉空間，而且我也不知道你從哪裡來又跟誰接觸」、「不是戴口罩就是無敵，隔離的人也可以說他有戴口罩R，再說已經有本土案例了，人人都有可能正在潛伏期而不自知，還是有點公德心下車再講吧。」也有人猜測，可能是原PO交談聲太大，真的影響到其他乘客了，「可能你太吵了，這是唯一她能叫你安靜的藉口。」

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