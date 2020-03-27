桃園龜山里辦公處貼確診公告　里長伯：佛心來著！提醒注意

▲桃園市龜山區某里辦公處27日上午貼出有里民確診公告，被網友上傳臉書討論，但未久即被刪除。（圖／翻攝自臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

有網友27日上午在臉書Po文，桃園市龜山區某里辦公處公告「即日起里集會所停止測量血壓及醫療小管家諮詢服務，敬請里民多加配合，防疫期間請多加留意自身安全…..」，公告最後還附上目前本里已發現確診兩例，引起網友矚目討論；里長表示，日前確實該里有出現2例確診案例且經中央流行疫情指揮中心確認，2人都已被隔離治療中，為避免里民猜測與引起恐慌，所以特別貼出公告，請里民務必注意自身安全，因未透露個資，應該沒有違法問題，但這則公告貼文後不久即被刪除。

針對龜山區里辦公處貼文內容，桃園市衛生局說，根據公告內容，若未涉及個資部分則沒違法，但訊息是否屬實仍要查證，會請警察單位查證是否屬實。

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龜山警分局指出，將俟權責單位衛生局提出協助需求後，協助辦理查處，若有違法部分將函送主管單位衛生局依法裁罰。

龜山區這位里長表示，里辦公處27日有貼出公告提醒里民注意，確診里民是一對夫婦，日前入境後先生先出現症狀，送醫治療後被中央流行疫情指揮中心確診為個案，未久，妻子也出現類似症狀，送醫檢測後也被確診，目前2人都已被隔離治療中。

這位里長強調，因為里民與社區住戶日前都有接獲區公所與衛生單位送來居家檢疫或隔離通知，不少里民都在猜測到底是哪一家人確診，為避免造成社區恐慌因此貼出公告提醒里民配合，並注意自身安全，勤洗手與戴口罩，因未公布確診相關個資所以應該不違法。

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