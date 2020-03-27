一秒看穿你是3歲塗鴉還是大藝術家　全新益智型手遊一玩上癮

圖、文／網石棒辣椒提供

從阿嘎西到阿珠媽、歐爸到阿遮西，在韓國隨便抓10個路人，絕對有9個都認識「空雅」！這款2019年8月於韓國率先登場的《KOONGYA Draw Party》，需要玩家們發揮智力、想像力與創造力才能順利（而且不森七七）的過關。雖說這就是一款「你畫我猜」的益智型猜題遊戲罷了，但問題是你畫了我可能還猜不到啊啊啊（跪地+國劇甩頭）好了廢話不多說，在昨天（3/26）《KOONGYA Draw Party》正式上市時，小編搶先試玩給你看，真的是一玩就讓人完全「ㄉ一ㄠˊ」住了啦！

出題囉！《KOONGYA Draw Party》的基本「關卡」就是「電腦畫、人類猜」，在出題的同時螢幕下方有18個方格字，玩家需依據電腦畫出來的圖形來點擊方格、將國字選入答案欄就可以了！一開始的題目真的是小菜一碟，輕輕鬆鬆就過關了呢！

▲前三題真的超級簡單，如果猜不出來…真的連阿嬤都比你強啦！（解答1請見文末）

不過小編必須說，千萬別把《KOONGYA Draw Party》想簡單了！隨著關卡越往後，有些題目僅看圖還真的猜不出要表達什麼，略帶些腦筋急轉彎的圖樣考驗著玩家有沒有強大的聯想力呢！

▲是否已經有點難度了呢！遇到困難時可以點右下方的「小燈泡」幫你敲掉幾個字來縮小答案範圍；或點「藍色時鐘」幫你凍結時間。（解答2請見文末）

▲在「關卡」模式裡過關後，將有機會獲得「空雅」和各種獎勵。每個角色個性都不同的「空雅」收集起來非常醋咪，會不時地跟你聊天呢！

此遊戲除了可以挑戰電腦外，最好玩的就是和朋友一起「你畫我猜」或「我畫你猜」，在「派對」模式裡有「依序猜題房」、「第1名畫房」及「高級猜題房」，這個時候才是真正的考驗你是三歲塗鴉還是大藝術家！在「依序猜題房」裡可同時有4位玩家一起輪流出題及解題，「高級猜題房」更可同時與100位玩家即時聊天猜題，真的有一種「來啊！來互相傷害啊！」的樂趣呢！快來看看小編與朋友們的…大作吧！（羞）

▲派對模式裡的題目皆由電腦提供，「依序猜題房」一樣有18字提示可供挑選，難度不算太高，只要作畫者不要畫得太抽象派，基本上都是猜得出來的呢！（解答3請見文末）

▲在「第1名畫房」及「高級猜題房」裡，則是要更眼明手快地搶答，只是有些題目真的令人丈二金剛摸不著頭緒啦！（解答4請見文末）

▲隨時隨地都可與朋友開房猜題，享受多人塗鴉對戰的刺激快感！

▲「冒險」模式則利用定位系統，玩家可探索和發掘鄰近玩家所登錄的謎題，或是由空雅出題目。

人說會畫畫的孩子不會變壞，在《KOONGYA Draw Party》裡遇到畢卡索或達文西，你是不是想多認識他一點呢？此款遊戲還有一個特別的地方，就是可以「交朋友」！在「社交大廳」裡可以看到各種推薦圖畫，「塗鴉牆」會列出你追蹤的玩家們所累積的圖畫題目，「排行」則可以看到人氣排名及題目排行，沒事東點西點地交朋友，隨時隨地來一場塗鴉大戰，為生活增添更多樂趣。

▲想要登上排行，手速及腦力缺一不可，快來建立自己的創意畫廊！

隨著「空雅」累積越來越多，怕它無聊嗎？可以將它送到「遊樂場」玩耍，就有機會找到空雅想要的道具，藉此提升技能；還可以透過照片、相機拍攝功能，讓空雅在生活周遭趴趴走！玩家也可以在商店裡購買衣服裝備，隨著心情每天替空雅打扮不同造型，陪伴你度過每個孤單寂寞冷的時光！快來下載《KOONGYA Draw Party》吧！立即組隊與朋友家人一起多P塗鴉大戰，順便測測你身邊的人是不是被生活埋沒的大藝術家吧！

《KOONGYA Draw Party》

立即下載：http://mar.by/v2/koongyadrawpartytw

官方臉書粉絲團：https://www.facebook.com/KoongYaDrawPartyTW/

▲當你收集到各種空雅後，它就是你的人了！記得天天讓它去遊樂場玩耍，替你提升等級唷！

▲同場加映，有些題目真的讓人恨得牙癢癢，腦汁都要被榨乾了啦！（解答5請見文末）

解答1：布丁狗、芭樂、八卦山

解答2：楊丞琳、西瓜、小白兔

解答3：風吹草動、屏風、充電器

解答4：千層蛋糕、雜草、粗茶淡飯

解答5：飛天小女警、夜視鏡、百寶袋