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三重、林口警政防疫超前部屬　「異地辦公」視訊連線超流暢

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▲▼三重及林口警分局防疫超前部屬，實施異地辦公演練。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲林口警分局防疫超前部屬，實施異地辦公演練。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

隨著新冠肺炎疫情蔓延擴散，林口、三重警分局為能做好防疫大作戰，確保警政業務能無縫接軌，(26)日上午與警局同步實施「異地辦公演練」。各分局長極度重視本次異地辦公措施，親至第二辦公室現場參與演練，確保內勤組室在必要時可以視訊連線，高效率遠端辦公。

林口分局業務組表示，本次演練規劃係同步配合警局實施，針對內勤單位移置轄區文林派出所二樓異地辦公，因事前高規格的籌劃且慎選內勤各組室異地辦公對象後，透過資源重組，架設網路線、電源線與行動電源等必要資訊設備等。

▼林口警測試視訊連線。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼三重及林口警分局防疫超前部屬，實施異地辦公演練。（圖／記者陳豐德翻攝）

在現場測試公文系統、資訊及通訊等設備期間，相關訊號、頻寬與傳輸速率等均正常。另外，針對異地辦公駐地則是實際演練同仁進入派出所、民眾洽公及將嫌犯帶回駐地等一線防護確認最嚴格的防疫標準作業流程，以確保人員安全與健康。

三重分局則向三重區公所商借集美街的「三重社教館」，作為三重分局異地辦公場地，26日10時同步配合新北市政府警察局實施異地辦公演練，相關桌椅、位置、電腦、網路及辦公庶務等設備全面進駐到位，此次實地演練，由分局長王文澤率同內勤各組、室及偵查隊共24位同仁參與，由於社教館環境舒適且相關電腦及網路設備一次到位，提供良好及舒適之辦公環境，異地辦公同仁反應良好。

▼三重分局於第二辦公室展開異地辦公演練。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼三重及林口警分局防疫超前部屬，實施異地辦公演練。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼三重及林口警分局防疫超前部屬，實施異地辦公演練。（圖／記者陳豐德翻攝）

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