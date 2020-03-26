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「不用接我下班」男友一看LINE直覺翻譯…求生慾破表！網笑炸：開班授課吧

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單身,滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲解讀女友的「弦外之音」是門相當困難的課題。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

交了女朋友後，就是危機考驗的開始，若男生求生慾不足，落入陷阱恐怕是早晚的事，但能做到這麼優秀也不簡單。一名男網友貼出2張LINE訊息截圖，說自己根本就是求生翻譯機，「每次女朋友說不用去接她下班，然後大腦直覺性的翻譯成這樣……（笑」，翻譯出來的內容讓其他人都笑噴。

這位男網友在《Dcard》貼文「求生翻譯機」，文中PO出2張LINE訊息截圖，並透露這是女友說「不用載我下班」後的故事發展，看起來是原PO有跟女友確認是不是真的不用載，接著就開始下面的對話：

請繼續往下閱讀...

女友：我很好啦
女友：真的030
原PO：（回覆女友的『我很好啦』）翻譯：我想你，你不來試試看
女友：0.0
原PO：（回覆女友的『真的030』）翻譯：快點喔
女友：不要亂翻譯啊啊啊
原PO：（回覆女友的『不要亂翻譯啊啊啊』）翻譯：知道就好，還不快給老娘滾過來
女友：....
女友：我要拒絕講話
原PO：（回覆女友的『我要拒絕講話』）翻譯：不多說了，來不來。剩下的你看著辦。
女友：....

情侶,捏臉,調情,男女朋友,吵架。（圖／記者李佳蓉攝）

▲男生求生慾若不足，落入女友的陷阱是早晚的事。（示意圖／記者李佳蓉攝）

而女友本尊也現身留言處，強調她是真的可以自己回家的，笑說「其實我只是當時想說，我男友很久沒有在家打遊戲等我下班了，然後他放假的時候又一直說身為宅男就是要在家一直打遊戲，我才會一直說我可以自己回家，讓他可以在家好好的打遊戲」，相當貼心可愛。

看到貼文後，其他網友紛紛笑噴，「是個求生慾非常高的男友呢」、「翻譯達人」、「翻譯得很好，完全可以開班授課了，有開記得講一下，立刻把我家木頭塞進去班裡」、「男友也很會翻譯，我常常想，他前女友們是不是脾氣很差XD」、「你世界末日時一定可以存活下來。」

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