大陸網軍掰：賴清德罹肺炎逝世遺體放二殯　刑事局急叩臉書刪除31帳號

記者張君豪／台北報導

刑事局25日接獲民眾檢舉，臉書上有民眾張貼台灣副總統賴清德訃告圖片，貼文聲稱副總統賴清德因為染上新冠肺炎（COVID-19）於3月25日逝世不實訊息，刑事局偵九大隊獲報後展開調查，結果發現這名暱稱Xiao的網友發文IP經警方調閱後台資料，確認為中國網軍，而且一次就申請了31個類似名稱的臉書帳號，經刑事局資訊科緊急通知臉書亞洲管理中心後緊急刪除這些惡意帳號，希望藉此維持台灣網路使用秩序。

▲刑事局接獲檢舉大陸網軍造謠台灣副總統賴清德罹患肺炎過世，警方緊急通知臉書封停該網軍31個帳號。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵九大隊表示：警方調查，該臉書暱稱Xiao者，文中多處用語為陸方慣用詞，且該帳號多於臉書社團「中华统一交流群（全球华人）」貼文，與網友留言對話均使用簡體字繕打，且該帳號曾遭警方調查認定為陸方網友所使用，研判係境外人士以該帳號張貼此不實訊息，意圖製造民眾恐慌，干擾我國防疫工作、目前警方已通知臉書亞洲公司緊急封停該網軍申請的相關帳號。

警方藉此案例呼籲民眾，不要隨意製造、散布或轉傳涉及新型冠狀病毒肺炎疫情謠言，警方定會依法速查嚴辦。民眾可加入衛生福利部疾病管制署之「疾管家」官方LINE帳號，將提供最新的防疫資訊。

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