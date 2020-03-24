影／桃園客運國道左右飄移...驚見司機玩手遊！記大過暫停排班

記者沈繼昌／桃園報導

桃園客運劉姓司機22日上午從台北行天宮至中壢，行經國道1號南下五楊高架路段時，因車速變慢且不斷壓到車道線，乘客查看時驚覺劉居然邊開車邊玩手遊，乘客立即以手機錄影蒐證並出聲制止，事後PO到臉書《爆料公社》上引發網友公幹；桃園客運指出，已立即停止劉姓司機所有工作，將從嚴懲處、至少記大過1次，並列為公司案例教育。

▲桃園客運劉姓司機22日開車上國道，卻邊開車邊玩手遊遭乘客錄影蒐證PO網。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

1名李姓乘客在臉書《爆料公社》貼文指稱，22日上午11時許搭乘桃園客運9025從行天宮至中壢客運，客運上國道南下路段時並沒有異狀，但到新北市五股交流道要上五楊高架橋，卻發現車速變得很慢僅60公里上下，他當時坐在最前排窗邊，發現客運一直壓到白線，當時懷疑司機可能有酒駕危險，結果查看時，司機居然邊開車邊玩手遊。

李姓乘客當下立即以手機錄影蒐證，並出言制止司機危險駕駛行為，事後將影片PO上臉書《爆料公社》讓網友公評，果然引發網友公幹，「職業駕駛人手握全車那麼多人命，真的玩大了！」

桃園客運指出，公司接獲檢舉後已立即停止劉姓司機所有排班勤務，禁止他再執勤載客，公司討論後將從嚴懲處，至少記一次大過以上之處分，本案將列入公司案例教育課題，也會對所有司機人員重申危險駕駛之法律相關責任。

李姓乘客公布蒐證影片上，明顯可看出劉姓司機面邊開車邊玩手遊，不時向左側低頭撥弄手遊，右手則扶著方向盤，不時點擊畫面中的遊戲主角，視線幾乎都在手機上，以致車輛忽左忽右飄移，網友認為，「如此危險駕駛行為，將全車乘客性命事於無物，真的玩大了！」

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►桃園慈護宮預告發送4萬瓶酒精 恐釀群聚感染！市府將發文勸阻

►11月大女嬰哭鬧不停！狠爸抓狂「猛捶頭胸」 打到顱內骨折慘死

►桃園長照護師確診...53住民全移出 勇消密包防護衣連6.5小時出勤累癱