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排1hr也願意！實名制2.0vs.藥局人潮　排隊民眾：「喜歡現場立刻拿的感覺」

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▲▼日生大藥局排隊人潮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日生大藥局中午排隊人潮。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

行政院規劃的「口罩實名制2.0」今（26日）起開放民眾到超商領取，與超商花30秒相比，記者實際走訪位於汀洲路上的日生大藥局，觀察到仍有不少民眾選擇現場排隊，13點30分開賣前就有約50人，甚至有民眾提早1個小時卡位排第一個，排隊民眾表示，還是喜歡現場拿到的感覺。

▲▼日生大藥局排隊人潮。（圖／記者蔡玟君攝）

請繼續往下閱讀...

▲有民眾開賣前1小時就來卡位排第一個。（圖／記者蔡玟君攝）

現場民眾表示，現在排隊買口罩已經比當初快很多，以前系統比較慢一個人要等2分鐘，現在系統較快很快拿得到，且店家發號碼牌時就會統計大約剩餘數量，會適時提醒較晚來的民眾；根據記者實際觀察，正式開賣後，排在隊伍較後方的民眾大約15分鐘內就能買到。

▲711口罩領取,超商口罩,防疫。（圖／記者陳涵茵攝）

▲口罩實名制2.0今天開放領取。（圖／記者陳涵茵攝）

「口罩實名制2.0」政策上線後，許多上班族大讚方便很多，民眾蔡小姐表示，平常要上班根本沒辦法排隊，且下訂後透過超商的多媒體機操作、再拿小白單櫃台刷條碼就能領到口罩很方便。

而仍選擇到藥局排隊買口罩的民眾則表示，因為不會用APP，覺得有點麻煩，乾脆現場排隊，「而且預購後還要再等一週才拿得到口罩，還是喜歡現場排即時拿到的感覺。」

由於排隊人潮未減，中央流行疫情指揮中心已與藥師公會協調，目前有788家藥局加入口罩增售行列，每天成人口罩販售量增為900片，參與增售藥局每天補貼費用提升到1100元。

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