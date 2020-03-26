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哈佛校長一句話　莊敬學生籌口罩、消毒水、糧食送進社區

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▲▼ 。（圖／莊敬高職提供）

▲莊敬學生籌口罩、消毒水、糧食送進社區 。（圖／莊敬高職提供）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎疫情持續加溫，全球各地也紛紛傳出疫情，使各國人士均感恐慌，在校園端除了做好個人及校園防護外，莊敬高職自治會的學生發起了｢ What can we do ? Take what you need，送愛到社區｣活動，期望能藉由自己的力量，幫助到更多人。

莊敬高職學生表示，近期哈佛大學校長說過一段話，｢疫情是在考驗困境中人性的善良與慷慨，選擇先利人還是先利己，在這個不盡人意且雜亂無章的時候，請展現出我們最佳的品格和體面的行為｣，也因這席話，讓學生們發起了｢送愛到社區｣的活動。 ▲▼ 。（圖／莊敬高職提供）

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▲▼莊敬高職學生籌防疫物資送進社區。（圖／莊敬高職提供）

▲▼ 。（圖／莊敬高職提供）

學生表示，該項活動採同學自願捐贈的方式，拿出家中多餘或不需要的生活物品物資或是學生作品，讓社區民眾取用，在這個非常時期提供莊敬師生的愛心，以愛心鼓勵每個民眾，並且希望以這個活動做拋磚引玉，引起社會上民眾的團結，展現出台灣最美的風景，讓更多弱勢族群感受到來自社會的溫暖，讓民眾知道在這場新型冠狀病毒的戰役中並不孤單，溫暖助人的暖心事仍可持續 發生。

莊敬高職老師也鼓勵學生，利用他們的專業，製作各式物資，如家政群服飾實務課程，由專業老師教學生做防疫口罩套DIY，在製作的過程中學生發現到家中長輩使用的口罩套會無法固定，所以特別設計加上了暗釦，另外，還特別縫製了內摺，裡面放上精油片，讓口氣芳香，不會只聞到自己呼出來的氣味。希望學生從實作課程學習中，落實防疫相關措施，珍惜防疫物資，守護健康。

▲▼ 。（圖／莊敬高職提供）

▲▼莊敬高職學生籌防疫物資。（圖／莊敬高職提供）

▲▼ 。（圖／莊敬高職提供）

老師也說，在學生的成長過程中，手心向上，接受別人的幫助很多，讓學生體驗到當個手心向下的人，在幫助別人的同時也幫助自己，也會更有勇氣撐起一個堅強而又從容的自己。
 

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