哈佛校長一句話　莊敬學生籌口罩、消毒水、糧食送進社區

莊敬學生籌口罩、消毒水、糧食送進社區

記者崔至雲/台北報導

新冠肺炎疫情持續加溫,全球各地也紛紛傳出疫情,使各國人士均感恐慌,在校園端除了做好個人及校園防護外,莊敬高職自治會的學生發起了「 What can we do ? Take what you need,送愛到社區」活動,期望能藉由自己的力量,幫助到更多人。

莊敬高職學生表示,近期哈佛大學校長說過一段話,「疫情是在考驗困境中人性的善良與慷慨,選擇先利人還是先利己,在這個不盡人意且雜亂無章的時候,請展現出我們最佳的品格和體面的行為」,也因這席話,讓學生們發起了「送愛到社區」的活動。

莊敬高職學生籌防疫物資送進社區





學生表示,該項活動採同學自願捐贈的方式,拿出家中多餘或不需要的生活物品物資或是學生作品,讓社區民眾取用,在這個非常時期提供莊敬師生的愛心,以愛心鼓勵每個民眾,並且希望以這個活動做拋磚引玉,引起社會上民眾的團結,展現出台灣最美的風景,讓更多弱勢族群感受到來自社會的溫暖,讓民眾知道在這場新型冠狀病毒的戰役中並不孤單,溫暖助人的暖心事仍可持續 發生。

莊敬高職老師也鼓勵學生,利用他們的專業,製作各式物資,如家政群服飾實務課程,由專業老師教學生做防疫口罩套DIY,在製作的過程中學生發現到家中長輩使用的口罩套會無法固定,所以特別設計加上了暗釦,另外,還特別縫製了內摺,裡面放上精油片,讓口氣芳香,不會只聞到自己呼出來的氣味。希望學生從實作課程學習中,落實防疫相關措施,珍惜防疫物資,守護健康。

莊敬高職學生籌防疫物資

老師也說,在學生的成長過程中,手心向上,接受別人的幫助很多,讓學生體驗到當個手心向下的人,在幫助別人的同時也幫助自己,也會更有勇氣撐起一個堅強而又從容的自己。