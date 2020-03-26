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多花7元30秒口罩到手！「口罩2.0」超商取貨實測　民眾：比領網拍快

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▲711口罩領取,超商口罩,防疫。（圖／記者陳涵茵攝）

▲「口罩實名制2.0」今開放領取。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）

記者陳涵茵／台北報導、攝影

「口罩實名制2.0」正式上路，今（26日）起至4月1日開放民眾超商領取，《ETtoday新聞雲》前往實測，領取時間全程最多不到1分鐘，最快30秒就能完成，完全不必排隊，受訪民眾也直呼：「多花7元運費不用排隊超值得。」

▲711口罩領取,超商口罩,防疫。（圖／記者陳涵茵攝）

▲711口罩用白色信封袋裝。

實際前往小7實測，從ibon機台輸入取貨序號及預購人身分證末四碼，並確認相關資料後列印取貨單，即可至櫃台領取口罩，僅簡單一步驟就能完成，口罩由物流端分裝好，每袋3個口罩，裝在白色信封袋中。

▲711口罩領取,超商口罩,防疫。（圖／記者陳涵茵攝）

▲輸入身份證後四碼、序號即可領單據。

7-ELEVEN表示：「消費者預購時已選定門市，口罩由中央依照預購量配送至門市，由於預購取貨期時間很長，因此消費者也不一定要趕在第一天、一早就來取貨。」避開結帳尖峰時刻，像是中午、早上上班人潮，還能再縮短等待時間。

▲711口罩領取,超商口罩,防疫。（圖／記者陳涵茵攝）

▲單據給店員即可領口罩。

全家上午10點後開放領取網購口罩，記者實測同樣到機台列印單據，拿到單據後前往櫃台，全家口罩也已3個一袋分裝好，用透明塑膠袋裝，整個取貨過程不超過30秒，同樣1分鐘內口罩到手，受訪民眾表示：「店員根本不用找貨，直接抽一袋分裝好的口罩就可以，比平常領網拍還快，7元超值得啊！」

▲▼全家領取網購口罩。（圖／記者賴文萱攝）

▲全家用透明塑膠袋分裝。（圖／記者賴文萱攝）

此外，超商也紛紛推出口罩預購優惠，第一波線上預購口罩將於26日起至4月1日止，民眾使用eMask口罩預購系統預購並選定711門市取貨者，領取口罩後還可享「大熱美買一送一」優惠，每筆交易限領一次。全家同樣有咖啡優惠，憑口罩領取收據可兌換中杯熱拿鐵買一送一優惠券一張。

▲711口罩領取,超商口罩,防疫。（圖／記者陳涵茵攝）

▲到超商領口罩買咖啡還享優惠。

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