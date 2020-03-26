政府「觀光紓困2.0版」救14萬人！雄獅旅遊發函：有感

▲旅業龍頭雄獅今（26日）發聲明表示，感謝「觀光紓困2.0版」，即時解決企業與勞工問題。（圖／記者黃士原攝）

記者彭懷玉／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊，尤以飯店業、航空業、旅遊業及泛觀光供應鏈產業損失最為嚴重，交通部向行政院爭取觀光紓困2.0版，約14萬人每人每月補貼台幣1萬元。對此，旅業龍頭雄獅今（26日）發聲明表示，感謝各界加速滾動式決策，即時解決企業與勞工問題。

疫情影響，延燒到全球整體經濟，產業迎來難以預測的寒冬期，接著將是一連串骨牌效應，雄獅旅遊、晶華酒店等產業龍頭超前部署，主動宣布所有董事不領去年酬勞，副總級以上砍薪5成、高階主管也主動減薪3成等，發起自救，就為了穩定全體員工，確保企業永續經營。

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▲雄獅召開臨時董事會宣布全體董事、董事長不領2019年酬勞，高階主管減半薪，協理級也減薪30%。（圖／雄獅提供）

「觀光紓困2.0版」經費達新台幣100億元，部分經費運用已敲定，因不少觀光業員工面臨減薪，交通部將補貼薪資連續3個月，包含旅行業、旅宿業、觀光遊樂業從業人員都受惠，每人每月可領1萬元。

對此，市佔率達一成的雄獅旅遊表示，雄獅積極為觀光產業發聲，針對「稅、費、薪、損」四大部分向政府提出建言，獲致台灣觀光協會、旅遊產業公協會與媒體輿論支持。特發新聞稿鄭重感謝總統府重視產業聲音，快速指示調整產業紓困政策，並感謝行政院、交通部、勞動部、觀光局加速滾動式決策，即時解決企業與勞工問題。

▲雄獅旅遊盤點旗下合作酒店，對成員出入均需通過體溫管理監測。（圖／雄獅旅遊提供）

隨著新冠疫情逐日升溫、產業營運狀況惡化也接踵而來，政府的超前部署不僅在防疫方面，並傾聽產業聲音，迅速展開「紓困2.0」計畫，「對症下藥」搶救瀕臨崩潰的觀光產業。雄獅旅遊董事長王文傑表示：「感謝府院體察觀光產業遭逢經營困境，持續指示相關部會調整產業紓困政策，精準、快速、有效、直接，特別是交通部與勞動部立即運作應變，保障勞工權益，避免整體經濟出現連鎖崩潰效應，出手救世（台灣）救市（產業）！」