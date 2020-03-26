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戴爾筆電新功能！iPhone螢幕可投射到筆電　用鍵盤和滑鼠來操控手機

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▲Mobile Connect使用戶可以將iOS設備的螢幕鏡像到Dell PC。（圖／戴爾）

▲Mobile Connect使用戶可以將iOS設備的螢幕鏡像投射到Dell PC。（圖／戴爾）

記者陳心怡／外電報導

使用戴爾筆電的iPhone用戶有福了，根據《The Verge》報導，現在可以將手機螢幕鏡像投射到電腦，並使用Dell的Mobile Connect應用程式進行控制。

Mobile Connect的iOS版本允許用戶使用筆電的鍵盤和滑鼠來操控手機，還可以在兩個設備之間拖放照片和影片互相傳輸。

Android已經支援這些功能兩年時間了。但是，蘋果手機還沒能使用。今年初，CES首次宣布iPhone也可以使用該功能。

不過，戴爾網站指出，iOS上的文件傳輸僅限於照片和影片，而Android支援音樂和文檔。

戴爾表示，除了新的iOS功能外，Android用戶現在將能使用筆電從手機發送MMS（多媒體訊息，Multimedia Messaging Service）。

不過如果想使用這項新功能，用戶需要有2018年以後的Dell筆電，並且運行iOS 11或更高版本的iPhone。支援的戴爾筆記型電腦機種包括XPS、Inspiron、Vostro、Alienware和G系列。

戴爾並不是唯一一家允許用戶使用Windows PC控製手機的公司。華為也有自己的技術版本平板電腦也可以使用，但僅限於華為硬體。同樣，蘋果的Handoff功能長期以來在Mac、iPhone和iPad之間也實現了無縫的互相操作性。

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