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「自由」最重要！網盤點Android這些優點iOS比不上

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▲▼悠遊付記者會。（圖／記者楊亞璇攝）

▲蘋果iPhone尚未開放NFC功能，因此電子支付「悠遊付」功能目前僅限Android手機可以使用。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合報導

Android或iOS間的選擇一直以來都是個大哉問，總是會掀起無數人討論。稍早一名網友在PTT發文詢問Android有什麼優點是蘋果沒有的，從網友的回應來看，最多人在意的就是NFC與「自由」。

該名網友指出，其一直以來都使用Android手機，近期則在考慮是否要換iPhone，但又怕跳槽後會不習慣。他率先在貼文內提及3項Android優點，包括有APK檔，無須透過Play Store即可下載App；可自行下載鍵盤，自由度高；Line Points集點不會遇到相容性問題。網友詢問道：「蘋果還是有很多優點，但想知道Android有什麼優點是蘋果沒有的？」

對此，許多網友回應直指NFC。不同於Android作業系統，iOS對NFC的態度相當保守，iPhone內建的NFC晶片一向受到該公司嚴密控制。一開始，蘋果是完全鎖定其NFC晶片，僅供Apple Pay使用，後來才開始開放其他第三方應用程式，但始終拒絕其他行動支付App使用該晶片。

目前Android陣營的旗艦機款幾乎都已具備完整的NFC許可權，並支援豐富的NFC功能，如近日上線的悠遊付NFC乘車功能，便可將手機直接作為悠遊卡感應搭乘大眾運輸工具，而在此方面，iOS仍持續「落後」。

除此之外，網友也提出Android其他優勢，包括：「便宜啊，不管是手機本體還是遊戲內購」、「快充，螢幕指紋，沒有瀏海，邏輯統一的返回手勢，雙喇叭，Type-C，耳機孔，90-120hz螢幕」。

也有部分網認為「自由」就是Android最大的優勢。「信仰誠可貴，自由價更高」、「自由，就是這麼簡單，檔案輕鬆傳輸就屌打」。「音樂複製貼上就進去了，蘋果還要搞個姆咪itunes」、「桌面工具可以自訂」、「無線投影到別的螢幕的時候支援度比較好」。

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