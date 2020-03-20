蘋果宣布限購令！　iPhone、iPad Pro每款限購2支

▲蘋果官網限制每人購買iPhone的數量。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳心怡／外電報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發導致有關的供應生產緊縮，對此，蘋果日前宣布限制了iPhone和其他產品的購買數量。

蘋果官網本週開始限制消費者iPhone每人每次只能購買兩支，若是購買不同型號的iPhone，例如兩支iPhone 11s和兩支iPhone 11 Pro，就可以不受限制。

該限制適用於iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Max。

其他產品，包括星期三剛發表的 iPad Pro、新的MacBook Air和Mac mini，也有購買限制。新的MacBook Air和Mac mini的每人限購五個，而新iPad Pro則限制為每人兩個11吋和兩個12.9吋機型。

▼iPhone每人限購2部。（圖／翻攝自蘋果官網）

▼MacBook Air每人限購5部。（圖／翻攝自蘋果官網）

▼iPad Pro每人限購2部。（圖／翻攝自蘋果官網）

蘋果在2月17日曾警告表示說：「儘管我們的iPhone製造合作夥伴位於湖北省以外，而且所有設備都已重新開放，但它們的增長速度卻比我們預期的要慢。」

蘋果過去通常在發布期間就對產品設立購買限制。像是iPhone在2007年推出時，蘋果就將手機的購買量限制為每人兩支，以阻止那些想哄抬價格轉售的人。