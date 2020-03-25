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台南7家廠商聯合捐贈住宅用火災警報器11400只　黃偉哲代表接受

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▲正規電線電纜等等公司，捐贈住宅用火災警報器11400顆，將針對火災高風險族群全數投入安裝，幫助市民能及早獲知火災發生並及時逃生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲正規電線電纜等等公司，捐贈住宅用火災警報器11400顆，將針對火災高風險族群全數投入安裝，幫助市民能及早獲知火災發生並及時逃生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局3月25日下午2時在消防局第四大隊南科分隊舉行住宅用火災警報器11400只捐贈儀式，由市長黃偉哲接受並，頒發感謝狀與防宣紀念品，感謝正規電線電纜、信宇科技、宏進金屬、永恆天詩、意精研與優貝克等公司造福人群善行義舉。

▲正規電線電纜等等公司，捐贈住宅用火災警報器11400顆，將針對火災高風險族群全數投入安裝，幫助市民能及早獲知火災發生並及時逃生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

正規電線電纜等公司為提倡社會公益，以及感念台南市政府對於防救災日以繼夜的努力，捐贈住宅用火災警報器11400顆，這次捐贈的火災警報器，將針對火災高風險族群全數投入安裝，幫助市民能及早獲知火災發生並及時逃生。

▲正規電線電纜等等公司，捐贈住宅用火災警報器11400顆，將針對火災高風險族群全數投入安裝，幫助市民能及早獲知火災發生並及時逃生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲指出，火災有不確定性及成長性，若發生在人們警戒心最低、行動力最弱的深夜或清晨熟睡時刻，容易釀成重大人命傷亡。一般火災約3-5分鐘，火勢可從初期成長至最盛期。居家多一分火災預防，就少一分災害損失。推廣設置住宅用火災警報器，是台南市推動住宅防火安全的重大政策，「家裝住警器、安全有保庇」，家中如能裝置住宅用火災警報器，就能夠在火災發生前，偵測到濃煙，發出警報聲響提醒人員及早採取避難逃生，進而減少人命傷亡與降低災害損失，消防局持續透過各種大型宣導活動積極推廣，讓民眾願意自行裝設住宅用火災警報器。

▲正規電線電纜等等公司，捐贈住宅用火災警報器11400顆，將針對火災高風險族群全數投入安裝，幫助市民能及早獲知火災發生並及時逃生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局期待有更多企業及公益團體能共襄盛舉，一同關注社會上弱勢族群住居安全。讓民眾享有更好的救災服務與生命保障，使社會充滿愛及希望。

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