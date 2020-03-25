漏掉了！台南1名留學生回國5日無人聞問　黃偉哲感謝自主通報

▲台南市長黃偉哲表示會跟中央溝通外，他也感謝這位家長能自主通報，讓防疫單位可以即時把這個漏洞補起來。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市北區1名留學生於3月20日自加拿大溫哥華返台，其父親於臉書反應5天來未收到居家檢疫通知書，區公所也未予以關懷，案經台南市民政局洽詢內政部後，始得知自中央流行疫情指揮中心因入境旅客居家檢疫人數遽增，一時之間「漏掉了」，目前已請疾管署補列，同時區公所也開始進行居家檢疫健康關懷。

台南市長黃偉哲獲悉後表示，會跟中央溝通外，他也感謝這位家長能自主通報，讓防疫單位可以即時把這個漏洞補起來。

市府指出，經民政局查詢獲知，中央流行疫情指揮中心宣布3月19日零時起，所有入境者都要居家檢疫14天，造成入境旅客居家檢疫人數遽增，加上日前分兩批回溯追蹤，從歐洲、埃及、土耳其、杜拜和美國、東亞搭機返台旅客，導致防疫追蹤系統無法在第一時間迅速掌握居家檢疫者名單，目前已請疾病管制署補列，同時區公所也開始進行居家檢疫健康關懷。

台南市長黃偉哲表示，機場防疫人員每天的工作量非常大，尤其是最近，回國潮暴增，難免有疏漏，必須體諒他們的辛苦，防疫當口，民眾的守法與對自己負責的態度，非常重要，從機場、口岸等出入國境地方進來，通知你居家檢疫，你就是要回家好好的檢疫，發現沒有防疫人員連絡，就趕快通知區公所和衛生局趕快去補資料，所以這次非常謝謝這位民眾的自主通報。

民政單位防疫人員、里幹事每天均須登入防疫追蹤系統，確認系統新增個案之聯絡資訊，並就其權限內之居家檢疫對象進行健康關懷14天，每日撥打電話詢問健康狀並記錄，同時亦會對該對象進行自有手機定位，一旦檢疫者離開設定範圍，告警簡訊將發送至民政、警政及衛生單位防疫專用手機，警察人員即會前往該住家或指定地點確認。

台南市政府民政局呼籲，出國民眾返國入境後，如尚未接獲里幹事關懷電話，可自動向區公所通報，唯有市民共同配合、齊心抗疫，才能杜絕防疫破口。

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