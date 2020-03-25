高思博實訪台南海安商家　嘆紓困效率不及因應商家困境

▲高思博將臉書直播移動至海安商圈，實際聆聽店家慘澹的心聲，共同籲請政府快速推出切實有效的紓困方案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情震撼台南的觀光商機，高思博3月24日晚上將臉書直播移動至海安商圈，實際聆聽店家慘澹的心聲，共同籲請政府快速推出切實有效的紓困方案。

「阿博講道理」的臉書直播首度從室內轉戰室外，在海安商圈的知名店家「舞鶴燒烤」開講，高思博一邊品嘗著熱呼呼的烤肉，一邊啜飲著冰涼涼的啤酒，與林姓負責人悠閒卻沉重地閒聊疫情的衝擊，因為開講時刻實晚上7時，阿博和工作人員卻是第一批顧客，華燈初上了，卻遲遲等不到其他顧客，大家的心情都無法愉悅起來？

「生意冷清是從疫情一開始就是這樣嗎？」葉姓老闆娘表示，以前的生意還好，是從3月20日，台灣確診病例破百，台南個案7人開始，觀光客少見，生意就一落千丈了。高思博對於第一個訪談問題的答案，就讓他感到一陣寒意上湧上心頭。

海安商圈曾遭受過數年前登革熱大流行、台南大地震的衝擊，高思博曾陪伴商家經歷，舉辦促銷活動，高思博詢問當年狀況與這次疫情的比較，葉老闆回答說，才幾天，同業們的業績就呈現直線下滑，估計可能會比上次嚴重。

店家除了等客人還做了甚麼努力？以「舞鶴」為例，樽節開支為優先，員工遇缺不補，老闆夫婦倆親自下廚張羅料理，用餐環境在每天餐前、餐畢及打烊時都使用75％酒精或65度熱水，進行頻繁的消毒，連開瓶器都沒遺漏。

在營運上，海安商圈許多商圈都改採網路外送的對策，但對於「舞鶴」之類的燒烤店並不適合，畢竟外送只能處理飲品、湯品或滷味等，燒烤等需要保溫類食物外送後會有降溫或變軟等缺點，只能期盼政府提供有效的紓困方案。

政府通過的紓困方案中與海安商圈相關的規定卻沒有施行的跡象，海安商圈的店家這幾天就曾聯絡銀行，但回音是上級款項還沒撥下，無法受理申請；至於消費券仍止於適用行業的討論，還沒定案，商圈協會幹部正北上向中力爭。

高思博強調，依照現況推估，基層產業很難自己撐過3個月，餐飲、服務業和旅遊業都特別急需短期資金的援助，希望政府能加速紓困作業的效率。

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