越南6偷渡犯潛逃！海巡30hrs火速先逮2人　1嫌南投落網「畏罪吞藥」想輕生

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

海巡署偵防分署台中中港留置所23日晚間發生6名越南籍偷渡犯逃逸事件，案發後專案小組針對留置室附近交通要道、可能藏匿處展開擴大搜索，終於在案發30小時後分別在台北市、南投市查獲逃脫的黃嫌及阮嫌，並逮捕另名陳姓接應嫌犯。警方指出，阮嫌落網時因畏罪企圖服用不明藥物輕生，事後經檢視藥物瓶身疑似為腸胃藥，但為慎重起見，目前已經由專案小組戒護送醫。

▲6名越南偷渡客逃脫，海巡署長公開道歉，並在1天之內火速逮到2人，但仍有4人在逃。（圖／記者張君豪攝）

海巡署表示，連江查緝隊21日在屏東小琉球西南方10.6浬外海查獲一艘本國籍漁船載運越南籍偷渡犯共31名（24男7女），但在留置期間，卻有6名嫌犯於23日晚間趁隙脫逃，將留置所鐵窗破壞一小格，露出約20公分寬的空間後攀窗逃逸。

整起案件曝光後，海巡署署長第一時間還透過臉書公開道歉。海巡署事後也成立專案小組，結合警方、移民署展開追查，並針對留置室附近交通要道、車站等可能藏匿地點擴大搜索，另協請警方方調閱道路路口監視畫面，加以分析比對進行清查，最後專案小組策動黃嫌於25日12時許在台北市投案；另於14時25分於南投市某民宅內查獲另名阮嫌及陳姓接應嫌犯。

由於阮嫌落網時企圖畏罪輕生，吞服不明藥物，雖然警方經檢視後發現藥物瓶身為腸胃藥，但為慎重起見，仍由專案小組戒護送醫檢查。

▲阮嫌被逮時企圖服藥輕生。（圖／記者白珈陽翻攝）

海巡署於查獲該2名脫逃嫌犯時，旋即再次實施疫調，經量測體溫後未有發燒或咳嗽情形，研判其逃亡期間，未有染病或傳染之疑慮，請民眾勿過度恐慌。其餘犯嫌，目前已鎖定逃亡路線及可疑藏匿處所，全力追緝中。最後，海巡署呼籲民眾避免與不明人士接觸，若發現可疑人員立即通報118或110報案專線，查緝人員將立即前往查證追捕。

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▼目前已經有2名嫌犯落網。（圖／記者白珈陽翻攝）