開價1.5億買「樹包車」！車主堅持不賣：這是我的回憶...

實習記者陳妙津／綜合報導

許多人會不捨得丟棄身邊舊物，因為其中充滿過去的美好回憶。越南平陽便有名男子Ho Minh Tam年輕時買下一輛機車，隨著事業蒸蒸日上，換了不少新的機車，而最早的那輛竟被一旁大樹的氣根重重包圍，最終成為「樹包車」的奇景，吸引不少人來參觀欣賞，甚至有人出價1.5億越南盾（約新台幣19.6萬元）想買下大樹與機車，不過Ho Minh Tam堅持不賣，只因這些都是他成長的美好回憶之一。

據越南媒體報導，Ho Minh Tam少年時和父親一起養鴨維生，後來開了一間鴨粥餐廳，頗受當地人及遊客喜愛，而後終於存到1.9萬越南盾買下人生中第一輛機車。他驕傲回憶道，「那時這裡有機車的包括我在內只有5個人，一輛車相當於當時1千頭鴨子的價值。」

隨著事業蒸蒸日上，Ho Minh Tam購買了越來越多輛機車，而第一台車則被他放置在門前大樹下，等到他想起再去找尋時，卻看見大樹的氣根早已密密麻麻地包裹住機車，形成「樹包車」的奇異景象。原先Ho Minh Tam想將樹砍掉，並將機車重新粉刷維修，但思及到這棵是他的爺爺和爸爸所種的百年老樹，因此最終作罷，決定保留這難得的美麗。

▲機車逐漸被埋進樹中，在多年年後竟飆出高價。（圖／翻攝自baobinhduong.vn）

Ho Minh Tam表示，幾十年來這台車一直放在原地，保留住古早的車牌、油漆顏色及引擎型號，有許多顧客慕名前來觀賞「樹包車」的奇景，他也特地為車子設了屋頂，免受風吹雨淋。

Ho Minh Tam也說，因為被百年老樹包裹的機車太過稀有，還有許多人紛紛想出高價購買，甚至一度有人出價1.5億越南盾（約新台幣19.6萬元）都被他一一回絕，「我永遠都不會賣掉它們，這是我年少美好回憶的一部分，無論出多少錢都不能交換。」