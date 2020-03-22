屏檢查獲漁船載運越南偷渡客　防止新冠肺炎疫情防疫破口

▲屏東地檢署指揮海巡署相關單位及警方查獲漁船載運越南籍偷渡客入境 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港籍漁船，利用檢警調、海巡單位全力防堵新冠肺炎之際，涉嫌以海上接駁方式，載運越南籍31名偷渡客入境，21日下午，在屏東縣小琉球西南方海域，被屏東檢方指揮海巡單位查獲，有效堵住防疫缺口。

▲▼查獲越南籍偷渡客、訊問。



新型冠狀病毒肺炎疫情已持續在全球蔓延擴大，為避免偷渡不法集團於新冠肺炎疫情期間造成防疫破口，屏東地檢署於日前接獲通報指出，有不法偷渡集團於近日將以我國籍漁船偷渡數十名偷渡客來臺，檢察長黃謀信立即指派陳君瑜檢察官成立專案小組指揮偵辦。

承辦檢察官見時機成熟，於昨天下午16時，指揮海洋委員會偵防分署屏東、連江查緝隊、台中市政府警察局第四分局等單位，在屏東縣小琉球西南方10.6浬外查獲東港籍漁船載送越南籍偷渡犯31名（24男、7女）及台籍孔姓船長及楊姓船員。

經查，孔男及楊男駕駛漁船，於3月20日自屏東縣東港鎮出海後，於21日在東港外海約70-80海浬處，以上開漁船接駁不具入出國許可證件越南籍偷渡客共31名上船；於同日下午16時50分許，在屏東縣小琉球西南外海約10.6海浬處，經海巡署人員登檢而查獲。

檢察官在科技偵查庭以遠距視訊方式對被告2人實施訊問，以降低本署相關人員接觸感染風險，訊後被告2人涉嫌違反入出國及移民法第73條及第74條前段之未經許可入國罪嫌重大，復尚有共犯未到案，且有事實足認渠2人有勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見中；其餘31名越南籍偷渡客則送至特定處所檢疫中。

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