台東南廻大貨車駛入逆向車道　「車輪卡溝側翻」3人輕傷

▲大貨車駕駛不慎駛入對向南下車道，左前輪掉入路邊溝渠致使車身向左側翻覆。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東台9線南廻大竹路段，25日清晨5時左右發生一起大貨車翻覆意外，造成林姓駕駛及乘客等 2人受傷，大武消防分隊獲報趕往現場將傷者送往大武衛生所診治，初步檢查，林姓駕駛與陳姓乘客 2 人僅受輕傷，是不幸中的大幸。

據警方調查表示，林姓大貨車駕駛，25日清晨駕車沿台 9 線北上往台東方向行駛，行經408 K事故地點時，因不慎駛入對向南下車道，左前輪掉入路邊溝渠致使車身向左側翻覆，幸未波及過往車輛。

▲員警與工務單位協力清理路面並通知拖吊車將事故車輛移離事故現場。

大武分局獲報後，立即派出員警馳赴現場緊急處置及指揮、管制南北向往來車輛，員警與工務單位協力清理路面及通知拖吊車將事故車輛移置後，現場於上午 9 時全部清理完成。詳細肇事原因，正由本分局積極調查中。

大武分局在此呼籲駕駛人，行經南迴公路，因山區轉彎路段多、弧度大，請駕駛人遵守交通規則，勿任意超速、超車，如需長途駕駛，注意養足精神再上路，途中覺得疲勞請找適當地點停車休息，以避免疲勞駕駛致生危險，共同維護用路人安全。

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