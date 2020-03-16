捲入大貨車後輪！　台南男大生「胸腹大量出血+多處骨折」不治

▲台南永康區永安路發生一起大貨車與機車死亡車禍，20歲徐姓騎士人車倒地，疑遭大貨車輾過，緊急送醫搶救，仍宣告傷重不治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南永康區永安路，16日上午8時多發生一起大貨車與機車車禍，20歲徐姓騎士人車倒地，疑遭大貨車輾過，身體卡在大貨車右後輪輪子之間，消防局據報後前往搶救脫困，騎士已無呼吸心跳、雙腳變形，緊急送台南市立安南醫院搶救，仍宣告傷重不治，目前肇事原因及相關責任警方調查中。

永康分局調查，20歲徐姓男子（疑為大學生）騎機車沿施永康區永安路路肩西向東行駛至肇事地點，因不明原因擦撞路旁電信桿後向左倒地時，與同向沿永安路一般車道西向東直行由49歲柯姓男子所駕駛之營業貨櫃車發生碰撞而肇事，徐男由台南市消防局人員搶救脫困，經救護車送醫急救不治死亡。柯男酒測值為0。

據了解，台南市消防局據報，出動永康消防分隊人員前往搶救，消防人員將騎土搶救脫困後，發現已無生命跡象，馬上緊急送安南醫院急救。安南醫院表示，傷者到院前已無呼吸心跳，且胸、腹大量內出血、下肢有多處骨折，經醫護人員急救近1小時仍宣告傷重不治身亡。

永康分局警方據報，到場勘查測繪蒐證，及管制交通，目前肇事原因及相關責任，由永康分調查釐清中。



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