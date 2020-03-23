聯結車轉彎噴出「無敵風火輪」　撞停等紅燈自行車…騎士跳開躲死劫

記者陳以昇／新北報導

新北市五股區一部聯結車在向左轉彎時，突然右後方的2個車輪脫落，冒著煙隨著離心力順勢往對面車道滾去，撞上一輛停等紅燈的自行車，立刻起火燃燒，幸好騎士看到車輪衝來早就棄車閃躲，警方獲報趕抵疏導交通，幸好沒有造成更大傷亡。

▲貨櫃車轉彎甩出2輪胎撞上自行車後起火 （圖右）。（圖／記者陳以昇翻攝）

20日上午7時許，一部聯結車從新北市五股區新五路左轉工商路時，右後方的2個輪胎突然脫離車身，重達200多公斤的輪胎連著輪軸冒著煙，往對面車道停等紅燈區衝去，不偏不倚撞上一輛自行車，隨即起火燃燒，幸好騎士即時棄車跑離，沒有造成傷亡。

▼貨櫃車轉彎甩出2輪胎（紅圈處）。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方獲報趕抵時，聯結車司機發現後停在路邊，已找人幫忙回收脫離的輪胎，依照道路交通管理處罰條例第33條「汽車行駛於高速公路、快速公路或設站管制之道路，車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落，處三千以上六千以下罰鍰」，但由於事故沒有造成傷亡，事發在平面道路，所以沒有罰則。

整個過程被路過汽車上的行車記錄器拍下，影片貼到臉書不公開社團「我是五股人」，要用路人在停等紅綠燈時也要注意往來路況；有網友看到這起意外驚呼「這是無敵風火輪？」；「這個壓到撞到會死人的」；「有夠可怕的！」

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼貨櫃車轉彎甩出2輪胎，順勢衝向對面停等區（紅圈處） 。（圖／記者陳以昇翻攝）